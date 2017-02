Alba Carrillo reconoce que no le preocupa que Feliciano le demande por insinuar que es gay

Y parecía que se iba a quedar, después de dar mucha guerra, callada para siempre. Nada más lejos de la realidad. Alba Carrillo ha vuelto a los medios de comunicación más guerrera que nunca, con ganas de seguir vendiendo todos los trapos sucios de su vida matrimonial con el tenista Feliciano López.

La modelo acudió este fin de semana al programa 'Sálvame deluxe', donde hizo algunas declaraciones que chocaron a todos los que pudieron disfrutar de la entrevista. La rubia habló sobre la sexualidad del tenista y la puso en entredicho: “no le ponían mucho las mujeres. Es una intuición, mi parecer. No tengo indicio. No digo esto por hacer daño. Yo lo he hablado con él. No estoy diciendo que él sea homosexual. Estoy diciendo que podría llegar a tener relaciones con mujeres y hombres”.Gracias a este comentario el tenista podría tomar medidas legales por Derecho al Honor.

Entrenamiento de lunes : ✅ done 🥇 Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 2:07 PST

Sin embargo, Carrillo ha asegurado que no está nada preocupada al respecto: "Que lo haga. No me importa", publica Vanitatis. Admite también que ambos tendrán que encontrarse de nuevo: "Tengo pendiente el juicio del divorcio y los de liquidación de gananciales. Nos tendremos que ver".

Más tranquila, relata que ya se encuentra perfectamente aunque hubo un momento en el que llegó a tocar fondo: "Mi psicóloga y los médicos decidieron ingresarme porque estaba hecha polvo, sin dormir, sin parar de llorar. Pasé un día allí y mi madre decidió llevarme a casa y que descasara allí. Había acumulado demasiadas cosas".