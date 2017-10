Se desvela el trailer de lanzamiento del videojuego de terror en tercera persona, The Evil Within 2, que sale a la venta este viernes 13 de octubre para PS4, Xbox One y PC/COMUNICAE/

En el videojuego The Evil Within 2, última entrega de la saga creada por el reconocido maestro del terror japonés Shinji Mikami, el protagonista es el detective Sebastián Castellanos, un hombre desahuciado, alcohólico y destruido por los trágicos hechos vividos en el pasado, deberá enfrentarse una vez más a horrores innombrables dentro de la pesadilla nacida de una infame corporación que ha creado un mundo paralelo llamado STEM. En esta nueva entrega la misión de Sebastián Castellanos es personal: busca a su única hija Lily, a quien creía haber perdido hace muchos años en un horrible accidente.

Las grotescas criaturas que deambulan por las calles del pueblo de Union no son las únicas amenazas a las que Sebastián deberá enfrentarse para encontrar a Lily. STEM es un mundo que se retuerce a merced de unos sujetos particularmente trastornados. Podría decirse que el verdadero horror son los monstruos humanos que hay atrapados dentro, como el retorcido fotógrafo Stefano, quien crea sangrientas obras de arte, y el sacerdote Theodore, quien tiene una particular visión de la 'justicia divina'.

El videojuego creado por Tango Gameworks es la secuela del exitoso juego 'The Evil Within', lanzado en 2014, que sentó nuevas bases en el género de los videojuegos de terror. Un juego que bebe de lo mejor de juegos tan míticos y recordados como Resident Evil, Alone in the Dark y Silent Hill, que marcaron las pautas del miedo en diferentes generaciones, y que a la vez se alimenta del cine de terror para crear situaciones que pondrán los pelos de punta al jugador.

El lanzamiento de The Evil Within 2 tendrá lugar el viernes 13 de octubre de 2017 en PlayStation®4, Xbox One y PC.

Vídeos

Trailer de lanzamiento del videojuego The Evil Within 2



