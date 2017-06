Las tres creaciones insólitas de Klant Woss, el exitoso debut de David Wern

El escritor David Wern presenta Las tres creaciones insólitas de Klant Woss, una novela de ciencia ficción situada en los años posteriores a la Revolución Industrial. Su excelente narrativa y su elegante lenguaje, tomado de su admirado Julio Verne, están causando verdadero furor entre los lectores, que no dudan en calificar la obra con cinco estrellas/COMUNICAE/

El escritor David Wern presenta Las tres creaciones insólitas de Klant Woss, una novela de ciencia ficción situada en los años posteriores a la Revolución Industrial. Su excelente narrativa y su elegante lenguaje, tomado de su admirado Julio Verne, están causando verdadero furor entre los lectores, que no dudan en calificar la obra con cinco estrellas

A muchos no les sonará aún el nombre de David Wern, puesto que se trata de un autor novel que ha publicado recientemente su primera novela, Las tres creaciones insólitas de Klant Woss. Sin embargo, una vez den con él y se sumerjan en las páginas de su ópera prima, ya nada podrá hacer que le olviden. Influenciado por algunos de los autores clásicos más inolvidables, como Julio Verne y Arthur Conan Doyle, David Wern presenta una historia deliciosa en la cual los lectores podrán recrearse con cada escena, con cada capítulo.

El ingenio del hombre demuestra una vez más cómo cualquier frontera puede ser atravesada; cualquier limitación, superada.

Siglo XIX. La Revolución Industrial está transformando el mundo. Las poblaciones abandonan su silencio entregándose a la agitación, la actividad ajetreada y las nuevas creaciones que se elevan cada día. La ciudad de Ox, en Stent, conocida por su imperturbable tranquilidad, la ausencia de acontecimientos y la serenidad de sus gentes, recibe un día la llegada de un personaje cuyos asombrosos conocimientos serán, de inmediato, el asunto más importante del lugar.

Desde el inicio, David Wern engancha a esta historia gracias a su portentosa narrativa, con un lenguaje cercano al de autores como Julio Verne: pausado, vistoso, cuidado. Aunque esta no es la única reminiscencia que llegará hasta el lector, puesto que Las tres creaciones insólitas de Klant Woss posee la sobriedad y la elegancia de las míticas obras sobre Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. El protagonista desarrollado por David Wern mantiene el carisma del detective, es diferente a cualquier otro de su profesión y particularmente brillante. Así, con un personaje central único y un giro de la historia sorprendente, el suspense se apodera del público para poner rumbo al siguiente capítulo e intentar descubrir qué ha ocurrido. Primero, el autor muestra la ciudad de Ox; después, al protagonista; y luego ya no hay nada que no se quiera conocer, se genera una espiral de intriga y misterio.

Klant Woss es un virtuoso del estudio, una mente hábil y llena de genialidad. Sin embargo, ante todo, es una persona y siempre pensará antes como hombre que como genio. Con el tiempo, comprende que los grandes avances necesitan una gran prudencia y no siempre es adecuado revelarlos

David Wern se sale de los límites, los explota y va un paso más allá presentando acontecimientos extraordinarios que exceden a la época. Igual que Klant Woss intenta llevar el futuro a 1848, David Wern rescata la literatura del pasado para recordar los grandes relatos de aventuras en los que lo importante era el puro disfrute de la literatura, no solo de una historia con gancho.

Jules Verne es mi referente. No solo era un hombre lleno de inteligencia, con un amplio conocimiento de la ciencia y del mundo de su momento y de los días venideros, sino que se trataba de un extraordinario escritor. Su prosa es de una calidad inigualable, con un estilo elevado y notable que agrada y fascina por igual.

Con la cantidad de libros que se publican actualmente, volver a la narrativa y al estilo de los autores clásicos es, sin duda alguna, una apuesta valiente, puesto que, con las novelas, sucede algo parecido a las películas y las series: “se llevan” los ritmos frenéticos. Por ello, con más razón si cabe, Las tres creaciones insólitas de Klant Woss se erige como un valor en alza en estos tiempos. En la novela de David Wern, hay guiños y reminiscencias de obras clásicas, pero nadie dirá que esta historia es una copia de otra, sino que lleva el sello Wern: una marca nacida del aprendizaje y la admiración que promete aventuras emocionantes con las que poder volar.

Estoy construyendo una colección de aventuras de Sherlock Holmes. Se está haciendo con un gran cuidado del lenguaje, de manera que parezcan relatos originales. También estoy trabajando en una novela de historia política. Tratará sobre un gobierno opresor y los intentos de unos valientes para acabar con él. Después, podría llegar una colección de historias del pasado y de misterio, y Klant Woss podría hacer nuevas apariciones.

Las tres creaciones insólitas de Klant Woss puede adquirirse en Amazon, Casa del Libro, iBooks Store, Barnes&Noble, Google Play y Kobo.

Biografía

David Wern (Madrid, 1978) es licenciado en Literatura y un gran aficionado a los autores de ciencia ficción: Jules Verne, Pierre Boulle, H. G. Wells... Su prosa persigue siempre la excelencia y el lenguaje vistoso y cuidado con que se escribieron las grandes obras de estos autores.

