Un asteroide rozará la tierra mañana

La NASA pone a prueba un asteroide con el objetivo de realizar una prueba de defensa contra amenazas futuras. El asteroide rozará nuestro planeta sin ocasionar ningún daño aunque hay que estar atentos debido a que ha sido clasificado como potencialmente peligroso. Detlef Koschny, de la Agencia Espacial Europea, declaró a la agencia AFP que "no es preocupante, pero aprovecharemos para entrenarnos". Se trata de una comprobación que permitirá a los científicos prepararse para los posibles impactos que puedan surgir a lo largo de los años.

Explicando los objetivos que se pretenden con este proyecto, la NASA ha declarado que "su aproximación cercana a la Tierra es una oportunidad para probar la capacidad de una creciente red global de observación para comunicar y coordinar sus observaciones ópticas y de radar en un escenario real". Han querido avisar a todo el mundo de este suceso no solo en su página web sino también en sus redes oficiales de Twitter:

A small asteroid will safely fly by Earth on Oct 12. Our network of observatories & scientists will test tracking it https://t.co/8ISXusz06U pic.twitter.com/yafgR5LTE1