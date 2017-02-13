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中医四大神器－针灸、拔罐、推拿、刮痧

Estrella Digital
13/02/2017 | 21:27 h.
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Acupuntura.
Acupuntura.

传统中医认为：“痛则不通，通则不通”。这是因为中医与中国传统哲学中的重要理念存在关联，例如“气”（人和动物的生命都离不开这种看不见的能量）、“阴阳”（代表事物的最基本对立关系，是万物运动变化的本源）、“五行”（指金、木、水、火、土这五种物质构成世界万物，意义包涵事物演变过程的基本动态）。中医将这些传统哲学理念运用到对人体病变的诊断和治疗当中，认为疾病的根源是出现了某种“失衡”，即中医所认为的维持生命的几种能量之间的“和谐”被打破。

在这里，我给大家介绍一下中国传统的四大医术：

针灸，是世界非物质文化遗产，主要是刺激人体穴位，调整经络气血循环，缓解各种疼痛。针灸在西方国家被广泛应用于各种替代疗法，在十七世纪从中国传到欧洲。马德里针灸医师协会提供的数据显示，目前在西班牙约有1200名拥有西班牙正式行医资质的针灸医师，另外还有约1500名拥有中国高校认可资质的针灸医师。

拔罐，在中国有着悠久的历史，是一种以罐为工具，利用燃火、抽气等方法产生负压，使之吸附于体表，造成局部瘀血，以达到通经活络、行气活血、消肿止痛等作用的疗法。拔罐不单止在中国流行，在其他国家也广泛应用。如美国游泳名将迈克尔·菲尔普斯在去年奥运会上就被报导有接受拔罐治疗，以减轻运动带来的酸痛，加速过度疲劳的肌肉恢复。而早在公元前400年的古希腊，已有文字记载的关于使用拔罐疗法。

推拿，是人类最古老的一种疗法，在中国的古书被大量地记载。而且，这种古代的医术直到今天仍然有效的运用着。按摩是通过运用手、指的技巧，在人体皮肤、肌肉组织上连续动作来治疗病痛，现在按摩已在全球广泛应用，被用作日常保健，可消除疲劳。

刮痧，有着一千多年的历史，流行于整个东南亚。它是利用刮痧板在经络穴位，反复刮动和摩擦，起到疏通经络、活血化瘀的功效。刮痧疗法除了用来治疗简单的疾病，还广泛应用于美容保健，面部刮痧可以提高肤色、收紧皮肤、平复皱纹和延缓衰老。


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