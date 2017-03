Las frutas exóticas chinas que conquistan España

En las zonas de tropicales de Asia, existen frutas muy diferentes a las Mediterráneas. Frutas exóticas que están llegando a España y empiezan a hacerse un hueco en la dieta de los españoles por sus propiedades nutricionales. La mayoría de las frutas de China proceden del sur debido a su clima cálido. Estas son las que empiezan a despuntar:

Litchi: Crece sobretodo en la región de Guangdong y en la isla de Hainan. Cuenta con una cáscara dura, una pulpa acuosa y de sabor dulce. Su periodo de madurez es de mayo a agosto. El tiempo de la conservación de Litchi es muy corto, hay un dicho chino que dice “Cambiará el color el primer día, el aroma por el segundo y el sabor por el tercero”. Es la fruta china más extendida en España.

Yang Tao: Más conocida como Carambola. Es una fruta de color verde o rojizo, acuoso y agridulce, es muy buena para comer en el verano. Si la cortas por la mitad te encontrarás la forma de una estrella. Por eso, también se denomina “fruta estrella” y seguro que la has podido ver decorando algún plato. Además, ayuda a disolver la grasa de nuestro cuerpo.

Pi Pa (Níspero): Esta fruta tiene el aspecto de un albaricoque, con gran contenido en azúcar y vitaminas. Se consume fresca, y también mezclada con otras frutas en ensaladas o copas frutales. La medicina china utiliza un jarabe de níspero que ayuda a suavizar la garganta. Combinada con otros ingredientes es conocido como “Pi Pa Gao”.

Longan: Es un fruto con la cáscara dura y la pulpa dulce, tiene aspecto de un ojo por eso se le denomina como “ojo de dragón”. Se puede consumir fresca o como fruto seco. El longan y el lichi maduran en la misma época del año. Se usa tanto en cocina así como remedio herbario en la medicina china. Tiene propiedades para retrasar en envejecimiento.

Yang Mei: Se parece a la frambuesa pero tienen un sabor distinto ya que es agridulce. Su periodo de madurez es de mayo a junio. El Yang Mei es un fruto que ayuda a favorecer la digestión, también cuenta con una eficacia de adelgazamiento y anticancerígenos. Normalmente se come con azúcar para quitarle el ácido.

You Zi (Pampelmusa), es una fruta con gran tamaño, de color amarillo pálido o rosado con un sabor ligeramente ácido con un pequeño toque de amargor. Su periodo de madurez es de octubre a noviembre. No sólo se come la pulpa del You zi, sino que se come también su cáscara. Se usa en la cocina y para el té. Además, contiene abundante vitamina C.

Boluo Mi: La fruta, en su interior, es de color amarillo, parecido al mango. Su jugo es bastante dulce, con un sabor que recuerda a la mezcla del mango con naranja.

También se lo hace fruta seca, y su semilla se puede cocinar a comer.

Huo Long Guo (Fruta de Dragón): La fruta tiene aspecto de llamas de fuego de color rojo o amarillo y la pulpa tiene o color blanco o rojo. Huo Long Guo cuenta con mucha glucosa así es muy recomendable comerlo después de hacer deporte.