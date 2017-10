Artur Mas dice que pasará tiempo antes de que Cataluña pueda funcionar como Estado

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha subrayado este sábado que pasará "tiempo" entre una eventual declaración de independencia, que es solo una "formulación política", y el momento en el que Cataluña pueda funcionar "de forma independiente".



Tras su entrevista publicada ayer viernes en el Financial Times, Mas ha hablado con Eldiario.es sobre el proceso soberanistas catalán y ha asegurado que "no hay un solo país que pueda funcionar de manera independiente de la noche a la mañana".



Sin concretar cuáles son los próximos pasos, Mas ha afirmado que "el debate está en cómo se aplica de forma eficaz una declaración que lleve al funcionamiento de un Estado independiente" y ahí es donde "hay que aplicar criterio político, inteligencia política, intuir las reacciones del adversario"



Mas ha subrayado, asimismo, que "para contar votos" solo hay dos maneras: O a través de un referéndum aceptado "por todas las partes", cosa que recalca que "no ocurrió el 1 de octubre", o a través "de unas elecciones" que sean "realmente plebiscitarias".



El presidente del PDeCAT ha remarcado que una declaración de independencia es "un acto político institucional que formula una voluntad clara, pero a partir de ahí hay que hacer funcionar este país como un Estado independiente", ya que hay que tener control del territorio, infraestructuras, impuestos o disponer de una Administración de Justicia.



Así que "entre una declaración de independencia y que ese país funcione de forma independiente pasa tiempo", ha remarcado, sin concretar plazos.



Sobre el traslado de sedes del Banco Sabadell o de Caixabank fuera de Cataluña, ha expresado que "son decisiones de carácter táctico para asegurar la continuidad de estas entidades" pero "lo importante es dónde están las sedes operativas de estas instituciones".



Ha descartado que se pueda interpretar como una "presión" al Govern y ha rechazado el llamamiento de la CUP a retirar fondos de estos bancos.



Respecto a la propuesta de mediación de la Generalitat, Mas ha afirmado que "la diferencia está, una vez más, en que las instituciones catalanas lo proponen y la respuesta en Madrid es la cerrazón total".