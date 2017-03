Muere Chuck Berry, la leyenda del 'rock and roll'

Chuck Berry, autor de canciones de 'rock and roll' que hacían mover el esqueleto de una manera que hasta ahora no se había hecho y conocido por sus movimientos de guitarra y piernas, ha fallecido este sábado a los 90 años de edad en el estado de Misuri, EEUU.

El Departamento de Policía de St. Charles recibió una llamada de emergencia en la calle Buckner en torno a las 12:40 del sábado (18:40 en España). A su llegada, los agentes se encontraron en el suelo el cuerpo de Chuck Berry ya sin vida. "En el interior de la casa, los sanitarios intentaron reanimarlo pero desafortunadamente, el cantante y compositor de 90 años de edad no respondió. Se certificó su muerte a las 13:26 hora local.

Poco tiempo después, la familia del músico compartía la noticia del fallecimiento de éste a través de una publicación en Facebook: "Nos entristece anunciar que Chuck Berry -marido, padre, abuelo y bisabuelo- ha fallecido hoy en su casa a la edad de 90. A pesar que su salud se había deteriorado recientemente, pasó sus últimos días en casa rodeado de todo el amor de su familia y amigos".

La leyenda del Rock N' Roll

Desde que comenzase a triunfar en el mundo de la música en 1955 con su éxito 'Maybellene', Berry escribió una colección de canciones que acabarían convirtiéndose en una parte esencial del 'rock and roll'. Temas como 'Roll Over Beethoven', 'Rock & Roll Music' o 'Johnny B. Goode' acabaron siendo una nueva forma de comprender el arte de la música y, a partir de este momento, los compositores y guitarristas de la época empezaron a seguir los pasos de Berry dando lugar a un nuevo estilo de música hasta entonces desconocido.

Berry era enérgico, sexual, moderno e imparable y consiguió triunfar en la estricta Norteamérica del presidente Eisenhower. En cada uno de sus conciertos terminó por incorporar gestos y movimientos hasta ahora nunca vistos encima de un escenario. Así fue cómo consiguió que su público comenzase poner el práctica el 'duckwalk' (paso del pato) que acabaría convirtiéndose en el paso de baile más icónico del 'rock and roll'. Decenas de artistas acabarían imitando este movimiento años después.

Tal ha sido el éxito y la influencia de Berry en la música que a lo largo de las últimas cinco décadas han sido varios los cantantes y grupos que han hecho sus propias versiones de los temas del músico ya fallecido. Los Rolling Stones, los Beach Boys, los Beatles, The Kinks, The Doors, James Taylor, Sex Pixtols o Peter Josh son solo algunos de los grandes hitos de la música que han seguido los pasos de Berry. "Si intentas darle otro nombre al 'rock and roll, debería llamarse 'Chuck Berry'", sentenció una vez el aclamado John Lennon.