De ventrílocuo a personaje más moroso de la TV

A perro flaco... Eso debe estar pensando en estos momentos José Luis Moreno, el productor y director de 'Reinas', la serie que emite TVE y que no sólo no ha logrado el beneplácito de la audiencia (se estrenó con 1.977.000 fieles y en su último capítulo no pasó de 973.000 y un 6,2%, cuatro puntos menos de la media de La 1 este mes) sino que parece que le va a dar más problemas que los que generó el enfrentamiento entre María Estuardo de Escocia e Isabel I de Inglaterra que recrea su producción. Si entre ellas medió el por entonces monarca más temido de Europa, Felipe II de España, en su caso tendrá que ser la justicia de los tribunales patrios la que sentencie si las reclamaciones que le han presentado 40 trabajadores son lícitas o no.

Todos ellos, implicados en la producción de 'Reinas', aseguran que la empresa que les contrató, Crystal Forest (propiedad de José Luis Moreno), lleva desde diciembre sin pagarles los 100.000 euros que les debe, mientras desde la misma se precisa que lo que ocurre es que no se han pagado algunas nóminas y que la idea es la de estar al corriente de pagos antes de Semana Santa. Y eso que la facturación fue de 2 millones de euros por capítulo.

Eso sí, también se ha precisado por parte de la productora que existe cierto descontrol en las cuentas por las dimensiones de la serie y porque parte del equipo técnico de esta producción que comenzó a trabajar en agosto no finalizó la misma. Esto se debió, según algunos trabajadores, a que unos fueron despedidos antes de tiempo, por diferencias con Moreno y otros responsables, como fue el caso, por ejemplo, de Nick Cornwall y Tom Christina, el actor que interpretaba al amante preferido de la reina de Inglaterra, y otros se marcharon por su cuenta por no aceptar las condiciones de trabajo.

Es más, añaden que incluso "hubo actores que fueron despedidos" por sus diferencias con los responsables de la serie, así que "desaparecieron" de la trama o fueron "sustituidos por ayudantes u otros personajes". Entre los que supuestamente abandonaron el rodaje están Nick Cornwall y Tom Christian, el actor que interpretaba al amante preferido de la reina de Inglaterra.

Desde Crystal Forest se ha puntualizado que han pagado "con regularidad" al 95% de la plantilla, y que la mayoría de ese 5% restante corresponde a actores ingleses, porque luego algunos hicieron la postproducción.

Más deudas

Esa versión no corresponde al parecer con la de los trabajadores, ya que éstos incluso puntualizan que esas deudas afectan también a algunas de las personas que fueron contratadas por José Luis Moreno para la confección de tres galas navideñas de Telecinco y La 1.

Hay que recordar que el pasado mes de noviembre un grupo de bailarines que participó en una escena de 'Reinas' acusó también de impago a la productora de Moreno, que curiosamente logró que RTVE dejara en entredicho al presidente de la Corporación, que en 2015 había estipulado que "cualquier contrato de TVE tiene que estar al día en el pago a Hacienda". Eso no se cumplió en su caso, ya que, según publicó Vanitatis, José Luis Moreno debe también al Estado 3.444.384 euros.

Lo de 'hecha la ley, hecha la trampa' se podría aplicar también en este caso, ya que como esa cantidad era la que adeudaban dos de sus empresas, Kulteperalia y Alba Adriática, TVE contrató los derechos de emisión de 'Reinas' con Indiana Pictures SL, la sociedad con la que Moreno sí podía facturar a la cadena pública, como ya hizo con Producciones Digitales Riazor para cobrar por el programa La alfombra roja Palace que emitió La 1.

Lo malo para el productor es que a todas esas deudas debe sumar los 331.672 euros que le pidió el pasado 10 de marzo el Ayuntamiento de Valencia que le devolviera por considerara que su empresa, la citada Chrystal Forest, había llevado a cabo una gestión "irregular" del Teatro El Musical durante el último gobierno de Rita Barberá.

Ahora, desde el Consistorio aseguran que el Tribunal de Cuentas les ha pedido que aclaren las cuentas de la gestión de este teatro y, como José Luis Moreno "solo ha logrado justificar 177.000 euros", la Junta de Gobierno ha decidido reclamar al empresario la devolución de la citada cantidad. Como en otras actuaciones anteriores, parece que el Consistorio tendrá que esperar para cobrar porque desde Chrystal Forest se ha señalado que en este tema nadie les ha notificado nada oficialmente.