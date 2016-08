TVE ensalza el valor de los docentes con Poder canijo

Apenas unos días después de que una oposición de profesores de educación secundaria no cubriera sus plazas porque la gran mayoría de los que se presentaron a los exámenes no pudieron aprobar, TVE y la Fundación Telefónica intentan reconocer el talento de los docentes con 'Poder canijo', programa que La 1 estrenará el próximo mes de octubre.

El espacio busca contribuir a la transformación del mundo educativo, a través de 32 profesores que tratarán de explicar cómo aplican maneras eficaces en sus clases para despertar la inquietud de sus alumnos en las diferentes materias. Todos ellos han salido de un casting, al que se presentaron más de 1.000 docentes de Primaria o Secundaria, realizado por toda la geografía española y de colegios tanto públicos como privados o concertados.

Durante esas jornadas de casting todos ellos tuvieron que contar proyectos que se basan en metodologías o que usan como modelos innovadores para enseñar matemáticas, teatro o inglés, potenciando la educación emocional con la participación de las familias y en relación con el entorno en el que se encuentra el centro educativo.

Las ocho entregas de Poder Canijo no dejarán de ser un programa de entretenimiento para toda la familia, producido por DLO Producciones para Fundación Telefónica y TVE, que nace con el objetivo de reconocer el talento de esos docentes y su contribución a la transformación del proceso educativo.

Se pretende ser un escaparate de las metodologías más innovadoras que se aplican en aulas de Primaria y Secundaria de toda España. Aunque no estarán todas, ni serán las mejores, sí será una buena muestra del esfuerzo de muchos docentes por reinventarse, con mucho sacrificio, por sus alumnos. Entre sus metas esta el de servir de puente entre los diferentes actores de la comunidad educativa, especialmente las familias, que no siempre conocen las maneras en las que aprenden sus hijos.

Cinco famosos

Para intentar captar también la audiencia, el programa supondrá el regreso a una televisión generalista de Juan Y Medio, en las labores de presentador, y contará además con cuatro rostros conocidos, como Berta Collado, Mario Picazo, Flipy y Elena Furiase. El conductor del espacio, junto a un grupo de cinco niñas y niños, de entre 8 y 12 años, y dos peculiares extraterrestres, Tikis y Mikis, serán quienes reciban y comenten las propuestas de los 32 docentes. La misión de los pequeños no será juzgar o puntuar a los 'profes', sino decir qué manera de enseñar conecta más con ellos.

Juan y Medio tiene muy claro cuál es su mejor recuerdo de su etapa escolar: "Cada vez que aprobaba tenia un buen recuerdo y al contrario, cuando suspendía, malo, aunque lo peor sin duda era cuando me decían eso de '¿le puedes entregar este papelito a tu padre para que me lo firme?'".

Para Flipy, "lo mejor del colegio fueron los amigos, que todavía los mantengo, y el peor lo de control sorpresa, porque era fatal". El colaborador recuerda con mucho cariño "al Yeti, el profesor que me daba historia, porque al final conseguía que aprendieras porque contaba la lección como si fuera una novela".

Por su parte, el meteorólogo Mario Picazo cree que de aquella etapa escolar "lo peor eran dos evaluaciones seguidas que tuve con cuatro suspensos y una falsificación", y respecto a la dinámica de buscar a los profesores más enrollados dijo que "a mí me influyó mucho una profesora de Ciencias que me enseñó lo que era la meteorología".

Elena Furiase precisó que "lo mejor fue cuando pude elegir no seguir con las matemáticas, porque no daba ni una, y el peor cuando casi me echan del colegio por un rifirafe que tuve", y Berta Collado recordó que "lo mejor era cuando hacíamos las actuaciones de fin de curso y el peor cuando me castigaban sin recreo, que significaba para mí comer".