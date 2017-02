Rafa Mora bate un récord en el terreno sentimental

Novio a la fuga. Rafa Mora no ha salido corriendo del altar, al estilo Julia Roberts, porque no había llegado a llegar al mismo, aunque por muy poco. Eso sí, ni la protagonista de aquella película de Gary Marshall cambió tan pronto de opinión como él.

Y es que el colaborador de Sálvame ha pasado del todo a la nada más absoluta, en el terreno sentimental, en apenas cinco días, los que transcurrieron desde el momento en que se declaró y este 22 de febrero en que ha decidido anunciar que cancelaba la boda que tenía previsto llevar a cabo con su novia Macarena. Su récord incluso podría considerarse mayor, un día menos, si se contabiliz que en la víspera ya anunció que rompía con ella.

Por lo que no apuesta nadie, sobre todo teniendo en cuenta en el ambiente en que se mueven ambos personajes, que detrás de todas estas informaciones estuviera una estrategia para poder presentar dentro de poco, con espacios dedicados a ello entre medias, una reconciliación entre la pareja.

De momento, como no podía ser de otra forma, Rafa Mora parece que no está por la labor de perdonar las 'afrentas' cometidas por su pareja y asegura tener una depresión de caballo tras el palo sentimental: "Yo ahora mismo estoy decepcionado, he estado muy enamorado de ella pero la base de toda relación es la confianza".

El que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa subraya que "no puedo estar con una persona en la que no confíe al 100%", y no parece estar muy interesado en la opinión de Macarena, que jura y perjura que "Rafa es el hombre de mi vida y quiero que me siga haciendo muy feliz. Si ha visto algo que no le ha gustado quiero que sepa que estoy arrepentida, pero no le he sido desleal en ningún momento".

Eso sí, también es curioso que Macarena se niegue de momento a tomar parte del 'Polideluxe' que Sálvame Deluxe llevará a cabo este próximo viernes. Su argumento para esa negativa es que "no vengo a demostrar nada a nadie, la gente que me conoce sabe cómo soy".