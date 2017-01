El Langui rapea contra el acoso escolar para Mediaset

"Se buscan valientes que expresen lo que sienten/ Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil/ Tú eres importante, tú sabe lo que pasa, no mires a otro lado/ No le tengas miedo al malo/ Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y a algún gamberro más que con abuso siempre van...". Así comienza el rap que ha creado Juan Manuel Montilla 'El Langui' para la campaña Se buscan valientes que, dentro de 12 Meses, 12 Causas, pretende erradicar el acoso escolar con los últimos avances y protocolos de actuación, fundamentados en la implicación de los observadores del conflicto.

Así lo reconoció el propio cantante durante la presentación a los medios de la misma, "el objetivo era combatir el acoso escolar a través de la música, porque en los institutos españoles el 80 o 90% de los jóvenes escuchan rap, por mucho que las grandes emisoras no lo quieran ver así".

Según él, "hemos reinventado la palabra 'valientes', que no va dirigida al acosador ni a la víctima, sino al círculo de testigos, los que queremos que no miren a partir de ahora para otro lado". Y es que él cree que "ser valiente es dar la cara ante una posici´ñon de injusticia, y no a base de fuerza", precisando que "un valiente no es un chivato".

Por ese motivo Mediaset, según su director de Contenidos, Manuel Villanueva, ha optado por tratar el problema dentro 12 Meses, 12 Causas, porque "ésta ha sido siempre una gran ventana, la más amplia de la TV, y lo que queremos es concienciar al telespectador de lo que ocurre en su entorno, no ser una simple mesa petitoria". La meta, para Villanueva, "es abrirles los ojos a las instituciones para que se debata sobre estor problemas".

Dirigida fundamentalmente a niños y jóvenes, la campaña está protagonizada por 'El Langui', coautor, junto con Mediaset España e intérprte del rap 'Se buscan valientes'. La iniciativa cuenta con cinco spots institucionales que se emitirán en todos los canales de Mediaset y una web específica con información y contactos de interés, y tendrá además el apoyo específico en antena del próximo estreno de Telecinco, Proyecto Bullying, espacio presentado por Jesús Vázquez.

Para construir el guión del videoclip, las metáforas visuales y la letra del rap, la referencia argumental ha sido el método KIVA, un programa finlandés que está consiguiendo disminuir el acoso en los colegios del país europeo. Este protocolo, fruto de exhaustivas investigaciones sobre la dinámica de distintos tipos de abusos, se aparta de la confrontación entre víctima y acosador para centrar su foco en los testigos.