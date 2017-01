Carlos Herrera llama "mamarracho" y "cretino" a Monedero

Después de calificar a la Cadena COPE y a 13 TV de "cuevas de odio", el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ya debía saber que al día siguiente alguien iba a contestarle debidamente. Ese no ha sido otro que uno de los profesionales de la primera, Carlos Herrera.

Así, en su editorial de las ocho de la mañana en 'Herrera en COPE' ha decidido responder a su manera: "Ayer me hizo gracia que un mamarracho como Monedero dijera que los españoles financian esas cuevas de odio que son 13TV y la COPE. Mira, cretino, la COPE que es de lo que yo puedo hablar se financia gracias a sus clientes que son los que invierten en un producto en el que creen, por cierto y que dice que 'La verdad nos hará libres', no necesitamos que vengas tú con tu dinero a darnos nada".

Y por si con ello no hubiera tenido bastante, el popular locutor radiofónico ha precisado a Monedero que también le ha molestado "que hables de cuevas de odio, pontificando desde La Sexta". Por eso, Herrera se ha querido dirigir directamente a él desde los micrófonos de la COPE para decirle: "Mira, majadero, la Iglesia no necesita tu dinero, el que tú has mangado a los venezolanos, haciendo informes que no constan sobre una materia que no conoces y del que querías despistarte de tus obligaciones con Hacienda. Siempre va a hablar el que más callado tiene que estar. ¿Vas a dar lecciones sobre odio, cretino?".

Ahora no sería de extrañar que hubiera una réplica del cofundador de Podemos, ya sea en La Sexta, en Cuatro o a través de un medio escrito, sobre todo teniendo en cuenta la campaña contra determinados periodistas que parecen haber emprendido otros compañeros de partido en los últimos tiempos.