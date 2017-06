Cuatro entrenamientos de alta intensidad que recomienda Wonder Woman

Gal Gadot – Crossfit

La protagonista de Wonder Woman, la actriz israelí Gal Gadot es una amante de todo lo que haga subir la adrenalina. Por eso practica crossfit. Un método de entrenamiento que trabaja la resistencia y la fuerza física a altos niveles mediante una rutina de ejercicios combinada. Correr durante una hora, levantar 40 kilos de peso o ser capaz de “batir” las battles ropes o sogas de crossfit como demuestra Khloe Kardashian en su instagram. Si sigues este entrenamiento, notarás como aumenta tu resistencia y potencia, pero también mejorará tu equilibrio y flexibilidad.

Michelle Obama – Boot Camp

Esta disciplina, inspirada en el entrenamiento militar, no es para todos. Pero sí es la que ha elegido la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama para ponerse en forma, como muestra en su Instagram. Este ejercicio de altísima intensidad consiste en realizar una serie de movimientos rápidos practicados al aire libre (aunque también hay versión indoor) y en pequeños grupos, dirigidos por un entrenador que mantiene la disciplina y la motivación a la vez. Push ups, planks, saltos con comba, beerpees, tijeras, etc. son algunos de los movimientos que incluye esta modalidad, que dicen ser la mejor para quemar grasa. Además, destaca porque mejora la condición física en un corto periodo de tiempo. Si deseas esculpir tu cuerpo pronto, necesitas disciplina y motivación, o te aburren las sesiones del gimnasio, está hecha para ti. Eso sí, si crees que puedes tener problemas cardiovasculares o no eres muy deportista, mejor consulta antes al médico.

Hailey Baldwin y Kendal Jenner- Hip Hop Yoga

El ambiente de serenidad y espiritualidad del yoga resulta intimidante para algunas personas. Para ellos, se ha creado esta nueva disciplina, híbrido entre los ritmos del hip hop y las asanas tradicionales, que está cautivando a famosas como Kendall Jenner, Hailey Baldwin o Reese Wistherspoon. En el estudio Y7 de Nueva York te ayudan a quemar calorías a golpe de Beyoncé Rhianna, Jay-Z o Drake, primero con los movimientos fluidos del Vinyasa yoga y luego con 60 minutos de movimientos más intensos. Todo fluye rápido y la música motiva. En el gimnasio One LDN de Londres puedes encontrar la versión hip hop hot yoga, parecido, pero en una sala a 38 grados. Aún no ha llegado a España, pero seguro que no tarda en hacernos sudar.

Hugh Jackmann – HIIT (high-intensity Interval training)

Este entrenamiento favorito del actor australiano estimula el metabolismo y quema grasa, de forma que se pierde peso pero no músculo. Además, te pone en forma en tiempo récord. Pero hay más beneficios. Un estudio recientemente publicado en el periódico Cell Metabolism asegura que realizar estos ejercicios de intensidad alta con otros más moderados no sólo esculpe la figura, sino que ralentizar el proceso de envejecimiento. Según el estudio, los ejercicios de alta intensidad mejoran la maquinaria para producir proteínas, aumenta la producción de proteínas, y mejora la abundancia de proteínas en el músculo.