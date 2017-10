El Mutua Madrid Open Sub 16 luchará contra el acoso escolar

El Mutua Madrid Open Sub 16, circuito que sigue creciendo y promocionando el tenis base, volverá a posibilitar en su quinta edición que los jóvenes talentos del tenis tengan oportunidades para disputar pruebas del máximo nivel por toda España y se clasifiquen para la fase final en la Caja Mágica. Con el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre la necesidad de luchar contra el acoso escolar, el Mutua Madrid Open Sub 16 se implicará un año más con la campaña #NoBullyng promovida por la Fundación Mutua Madrileña, la Fundación Anar y el propio Consejo Superior de Deportes.

D. Jaime González Castaño, Director General de Deportes del CSD ha subrayado el papel del circuito en la promoción del tenis base: “No podemos caer en la tentación de estar atentos solo al presente y debemos mirar más allá y pensar en el futuro fomentando los deportes minoritarios, deporte femenino y deporte base. Es muy importante para la gente hacer ver que todos participamos en un proyecto común y caminamos juntos en una misma dirección".

En esa misma línea ha incidido Alberto Berasategui, Director del Mutua Madrid Open Sub 16: “El tenis español vive unos momentos dorados con dos grandes números 1 como Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza y enormes jugadores como Pablo Carreño, Carla Suárez, y Roberto Bautista, y otros tantos, que son son una fuente de inspiración para los jóvenes. Nuestra responsabilidad es dar a esas jóvenes promesas las herramientas y los torneos en los que poder desarrollar sus incipientes carreras. El Sub 16 es un circuito que hacemos con mucho cariño y jugar la fase final es ya uno de los objetivos de todos los jóvenes tenistas españoles".

Manolo Santana, Director del Mutua Madrid Open Sub 16 ha subrayado el papel clave que tiene el Sub 16: “Soy un enamorado de este circuito. En los últimos años en el Mutua Madrid Open Sub 16 he visto desfilar a jugadores de un enorme talento que hoy luchan por ser profesionales de este deporte. Os felicito por utilizar el altavoz del tenis para luchar contra el acoso escolar porque es determinante para concienciar a todos de esta amenaza que, por desgracia, está en la sociedad. Gracias por asumir vuestra cuota de responsabilidad”.

Por su parte Miguel Díaz, Presidente de la Real Federación Española de Tenis ha agradecido al torneo su labor formativa: "Es muy importante para la formación contar con este tipo de apoyo. La labor de promoción del tenis base es increíble y permite al público en general dar a conocer a otros chavales que no forman aún parte de la élite. Seguro que este año el circuito seguirá siendo un éxito".

En 2013 este circuito nacional Sub 16 se inició con 5 pruebas y en 2014 pasó a componerse de 8 torneos clasificatorios por toda España. En 2016 el Mutua Madrid Open intensificó su compromiso con el tenis base ampliando el circuito a 16 pruebas que recorren la geografía española. En este 5º aniversario, el circuito ya ha visitado Lleida y Oviedo y próximamente viajará a Valladolid, A Coruña, Bilbao y Murcia. En esta quinta edición se jugarán un total de 512 partidos.

Los 16 campeones y 16 campeonas que ganen las fases territoriales, obtendrán el pasaporte que les permitirá disputar (con todos los gastos pagados) la fase final que tendrá lugar durante el Mutua Madrid Open. Los campeones finales recibirán el premio en la Pista Central Manolo Santana en la misma ceremonia de entrega de trofeos de los torneos ATP y WTA.