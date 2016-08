The Cure, Paul Simon y Justin Bieber protagonizan las grandes giras del otoño

Solo unas horas tardó el público de Red Hot Chili Peppers en agotar las entradas de sus próximos conciertos en España, con los que caldearán un otoño intenso para la música en vivo, con The Cure, la primera visita en 25 años de Paul Simon y dos shows de Justin Bieber en el momento más álgido de su carrera.



Con "One World Tour", Ricky Martin llevará un gran montaje y éxitos como "La Mordidita" el 8 de septiembre al Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, el 9 al Estadio de Gran Canaria de Las Palmas, el 10 al Estadio Antonio Domínguez de Arona (Tenerife), el 16 al Palacio Vistalegre de Madrid y el 18 al Albergue Juvenil "El Prado" de Mérida.



El último festival del verano, el Dcode de Madrid, ejercerá el 10 de septiembre como bisagra ante el inicio de la nueva temporada, con Mark Ronson y la sueca Zara Larsson, así como una poderosa hornada española, con Bunbury, Love of Lesbian y León Benavente.



Allí estarán también, tras varias cancelaciones, Eagles of Death Metal, involuntarios protagonistas de los ataques del 13-N en París. Recalarán en la capital un día después de su concierto en la sala Apolo de Barcelona.



El fulgurante ritmo en la venta de entradas llevó a Red Hot Chili Peppers a cerrar dos conciertos en Madrid (27 y 28 de septiembre) y otros dos en Barcelona (1 y 2 de octubre), para presentar "The getaway" (2016), su primer disco en un lustro.



Uno de los escasos festivales que se atreven con el frío, el BIME Live! vizcaíno, apostará, entre otros, por PJ Harvey, Suede y, sobre todo, The Chemical Brothers.



No será la única parada del legendario dúo de música electrónica, que irá también el 27 de octubre al Poble Espanyol de Barcelona, el 28 al Barclaycard Center, dentro del festival Madrid Live!, y el 30 al Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela.



Comienzan entonces las dos semanas "calientes" del otoño musical, en las que Paul Simon volverá a actuar en España más de 25 años después de sus últimos conciertos en el país. Tocará el 17 en el Bizkaia Arena BEC y el 18 en el Barclaycard Center, dentro de una gira por 60 años de carrera y nuevo disco, "Stranger to stranger".



Por su parte, Norah Jones hará suyo el 18 el Palacio de Congresos de Madrid de Madrid para estrenar su álbum "Day breaks".



Otros que vendrán con material inédito bajo el brazo serán Pixies, con "Head Carrier". El 20 de noviembre actuarán en el Sant Jordi Club de Barcelona.



Visita señalada en rojo en el calendario, la de The Cure. Robert Smith y compañía tienen previsto actuar el 20 en el Barclaycard Center, el 24 en el BEC de Bilbao y el 26 en el Palau Sant Jordi.



Además, Justin Bieber vuelve a España con 8 récords Guiness bajo el brazo, entre ellos, los de canción y álbum más reproducido en Spotify. El tema "What Do You Mean" y el disco "Purpose" sonarán esta vez en vivo en Barcelona y Madrid los días 22 y 23 de noviembre.



La veterana banda británica King Crimson, pioneros del rock progresivo y practicantes del jazz fusión, el new wave y el rock psicodélico, tocarán los días 21 y 22 en Madrid y los días 24 y 25 en Barcelona.



Las grandes giras internacionales no deben opacar compromisos nacionales importantes. El 9 de septiembre regresa Raphael al Barclaycard de Madrid con la gira "Sinphonico", que afronta su tramo final en lugares como la plaza de toros de Valencia (6 de octubre) y la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla (8 de octubre).



El 31 de octubre, el Palau Sant Jordi acogerá la histórica y mediática reunión en vivo de los concursantes de la primera edición de "Operación Triunfo", a la que no faltará David Bisbal.



Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat viven también las últimas vueltas de "El Gusto es Nuestro". Por citar algunas paradas, estarán el 16 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Granada, en el Estadio Olímpico de Sevilla el 17, en la plaza de toros de Valencia el 24, en el Palau Sant Jordi el 13 de octubre y, como cierre, el 27 en el Barclaycard Center.



Allí, donde tantas noches triunfales ha vivido, irá el 8 de octubre El Barrio. Después pasará por el Bilbao BEC el 15 de octubre y el Palau Sant Jordi el 29 de octubre, donde cerrarán sus giras tanto el artista que más discos ha vendido en 2016 en España, Manuel Carrasco (28 de diciembre), como la artista de mayor éxito en vivo en 2014, Malú (23 de diciembre).



La madrileña, además, igualará el registro récord de conciertos en el Barclaycard Center del anterior tour con una cuarta visita a ese recinto dentro de su gira "Caos" el 17 de diciembre.



El antiguo Palacio de Deportes de Madrid acogerá más paradas significativas, como las de Iván Ferreiro el 22 de diciembre, la de Coque Malla el 26 o la de Leiva el 30, sin olvidar que Alejandro Sanz cerrará en ese lugar la gira de "Sirope" el 5 de diciembre.