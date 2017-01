Protestas masivas contra Trump en todo el mundo

No hay cifras oficiales, pero en Washington se cuentan por decenas de miles las personas que han salido a la calle para mostrar su rechazo al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas 'Women's March' se han organizado para protestar contra Trump este sábado por todo el globo y han llenado las calles de gorros rosas.

Muchas caras conocidas se han unido a las protestas, como Scarlett Johanson, que ha pronunciado un discurso severo con el nuevo presidente. "Quiero apoyar a Trump, pero primero quiero que él apoye a mi hermana, mi madre, mi mejor amiga y todas mis amigas, que apoye a todos los hombres y mujeres que están hoy aquí esperando ansiosamente saber cuál es el movimiento que afectará a nuestras vidas", ha dicho la actriz.

Scarlett Johansson at #WomensMarch: "Don't give up your power." https://t.co/EsN6DZoonk pic.twitter.com/bRC0VuryUo