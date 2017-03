Los sondeos anuncian una derrota del populista Wilders en Holanda

Las elecciones Holandesas no parecen deparar resultados para ninguna fuerza política más de un quince o 20% del electorado. El candidato mejor situado es el del liberal Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD, en sus siglas en holandés) de Rutte

Las elecciones holandesas que se celebran hoy determinarán el grado en el que el populista y xenófobo Geert Wilders y su Partido por la Libertad (PVV, en sus siglas en holandés) supondrá un giro o no en la política holandesa y europea . Wilders es más radical que Nigel Farage y Marine Le Pen juntos y es más insistente en su discurso antiinmigración que Donald Trump.

Ha prometido cerrar fronteras, prohibir el Corán y las Mezquitas y celebrar un referéndum para la salida de la Unión Europea. No obstante, el sistema electoral Holandés, proporcional estrictamente, hace necesarias las alianzas y, por lo tanto, dificulta el acceso de Wilders al poder.

No obstante, su resultado tendrá importancia política en Europa, más allá de que su discurso político haya ya influido en las fuerzas holandesas más conservadoras, aunque también radicalizado a las zonas más sociales y progresistas, como es el caso de Amsterdam.

En el último mes el PVV ha bajado en las encuestas. Una victoria sobre el VVD parece menos posible que hace tan solo unas semanas.

Ni el PVV ni el VVD tienen los suficientes apoyos como para formar una coalición sin el apoyo de al menos tres o cuatro formaciones asociadas. A pesar que de los Países Bajos hayan tenido tradicionalmente gobiernos de coalición, el hecho de que el partido con más votos tenga tan poca proporción de escaños no tiene precedentes.

El problema es que, probablemente, se espera que los demás partidos obtengan entre 16 y 20 escaños como mucho. El país no está polarizado, en el sentido de que no existen dos grupos claros (como populistas y no populistas o europeistas y nacionalistas): está fragmentado en seis o siete candidaturas de un tamaño similar.

Las dificultades que están pasando los partidos socialdemócratas europeos se traducen en problemas para los socialistas holandeses del PvdA Por el contrario. La deriva del PvdA y los demás partidos centristas, además de la muy posible incapacidad del PVV de formar una coalición de gobierno, ha dejado espacio para que partidos de menor dimensión se hagan relevantes: animalistas, verdes, el partido europeísta, entre otros, podrían tener éxito en el contexto de la fragmentación.