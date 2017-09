Aparece una misteriosa criatura marina tras el paso del huracán Harvey

Tras el impacto del huracán Harvey se desataron consecuencias catastróficas: viviendas destrozadas, inundaciones, miles de personas desalojadas de sus hogares… Pero la catástrofe también ha dejado grandes descubrimientos, así como el hallazgo de la rara criatura marina encontrada en costas tejanas (Texas, Estados Unidos).

El animal fue encontrado una semana después de que Harvey tocara tierra en Estados Unidos. Por lo tanto, fue el pasado 7 de septiembre cuando la científica y gerente de redes sociales de la "National Audubon Society", Preeti Desai, paseaba por la playa y se encontró con la situación. Entonces compartió en su red social de ‘Twitter’ las impactantes imágenes de este “monstruo marino”, con la esperanza de que sus usuarios le ayudaran a identificar al curioso animal: “De acuerdo, biólogos de Twitter, ¿Qué diablos es esto? Encontrado en una playa de Texas City, Texas” añadía en su publicación junto a las imágenes.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh