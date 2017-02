Real Madrid vs Espanyol, en vivo y en directo online

Probable alineación de Quique Sánchez Flores: Diego López, David López, Hernán, Diop, Fuego, Aarón, Gerard, J. A. Reyes, Jurado, D. Reyes, Ó. Duarte

Posibles once del Real Madrid: Casilla ,Ronaldo, Kovacic, Lucas, Kroos, Carvajal, Casemiro, Pepe, Marcelo, Nacho, Morata

Resumen de los goles y las acciones más destacadas del encuentro que disputaron ambos conjuntos en la jornada cuatro, y que acabó con 0-2. Aquel día James se reivindicó y Casemiro se lesionó.

El Madrid ha querido presumir de datos en LaLiga a través de sus redes sociales:

Quique aspira a tumbar la estadística de veintiún años del Espanyol sin ganar en el Bernabéu. Sin embargo, no quiere que la entidad del rival cambie un ápice la forma de afrontar el envite: “El objetivo es siempre competir. Los jugadores han entendido que debe jugarse desde la ambición, el disfrute”.

Lo más destacable es el regreso de Diop, recuperado de la lesión sufrida en la Copa África, y Piatti, un hombre clave en el esquema del técnico.

Quique Sánchez Flores también ha hecho oficial su convocatoria: Roberto, Rubén Duarte, Víctor Álvarez, Óscar Duarte, Gerard Moreno, Salva Sevilla, Reyes, Felipe Caicedo, Aarón, Diego López, Jurado, David López, Hernán Pérez, Javi Fuego, Pablo Piatti, Pape Diop, Álvaro Vázquez, Diego Reyes y Marc Roca.

Respecto a la ausencia de de Ramos, el francés le ha restado importancia: "Es un golpe sólo, no hay lesión. Estará la semana que viene, el lunes estará con nosotros sin problema".

Sobre el galés, Zidane ha mostrado la importancia de tenerle en el equipo de nuevo: “Sabemos la calidad que tiene, la velocidad cuando está en su posición, el daño que puede hacer al rival”.

La noticia positiva para el Madrid es el regreso de Bale, casi tres meses después. Eso sí, todo apunta a que partirá desde el banquillo. Zidane quiere ir poco a poco y evitar riesgos innecesarios. El que sí partirá seguro desde el inicio es Morata, que reclamaba a gritos más minutos.

El técnico francés planea numerosos cambios. Keylor, Modric y Benzema no han sido convocados. La lista completa es esta: Casilla, Yáñez y Luca; Carvajal, Pepe, Varane, Nacho y Marcelo; Kroos, Kovacic, Casemiro, Asensio, Isco y James; Cristiano Ronaldo, Bale, Lucas Vázquez, Morata y Mariano.

La temporada pasada el Espanyol recibió una importante goleada tanto en el Bernabéu (6-0), como en su estadio (0-6). Es más, la última vez que los pericos propiciaron el tropiezo blanco fue en la temporada 2013 (1-1).

Mejor situación atraviesa el conjunto de Zidane en la competición doméstica. Líder, y con dos partidos menos. En su último cruce inclinó a Osasuna (1-3) en un partido que le costó sacar adelante.

El Espanyol no juega desde hace ocho días, cuando cedió en su feudo frente a la Real Sociedad (1-2). Pese a la derrota, está a sólo cuatro puntos de los puestos europeos.

El Madrid llega en un momento dulce a la cita, después de haber exhibido su mejor nivel en el último encuentro de Champions. Remontada ante el Nápoles, con los tantos de Benzema, Kroos y Casemiro.