Los jugadores del Barcelona se ahorran casi medio millón de euros con la huelga

En la tarde de este martes el Barcelona ha emitido a través de las redes sociales su posicionamiento respecto a la huelga convocada por la Generalitat para el próximo 3 de octubre: “Ninguno de los equipos profesionales ni tampoco del deporte formativo del FC Barcelona se entrenarán mañana en la Ciudad Deportiva”. La llamada a la ciudadanía se hace para condenar los actos violentos de la jornada del pasado domingo en el que tuvo lugar el referéndum ilegal, aunque la convocatoria se realizó días antes de vislumbrar el conflicto con la Policía en los colegios. Una iniciativa a la que se han sumado el resto de clubes de Cataluña, como el Espanyol o el Girona, todos de la Liga Santander.

El equipo presidido por Bartomeu ha dejado patente su inclinación política. Siempre ha exhibido su afán independentista y el pasado domingo refrendó su pensamiento, tras dejar fuera a todos los aficionados y celebrar el partido a puerta cerrada. Una medida criticada por los seguidores, sobre todo de Las Palmas, y que carecía de argumentos ya que previamente los Mossos d’Esquadra habían garantizado la seguridad. El presidente del club azulgrana, con sus palabras posteriores, dejó claro que tan sólo fue una forma de sumarse al 1 de octubre. Un pulso en el que eso sí, cedieron para no ser sancionados económica y deportivamente, ya que su primera intención era posponer el encuentro.

Este martes, como era de esperar, el club se sumará a la huelga. En un principio los jugadores tenían derecho a no acudir a la jornada de trabajo, aunque renunciarían a su salario como es habitual en estas circunstancias. Sin embargo, el cierre patronal de todas las instalaciones imposibilita la acción de que algún jugador, ya fuera del primer equipo o de categorías inferiores, acuda voluntariamente al entrenamiento. Es decir, se trata de una huelga forzosa, por lo que el Barcelona no se ahorrará ningún pago, sino que serán los futbolistas los que cobren pese a no tener que acudir a su lugar de trabajo.

El Barcelona es el equipo que más gasta en salarios actualmente en la Liga Española. En total, 148,8 millones de euros, casi treinta más que el Real Madrid, según el portal de ahorro online Cuponation. Cada día el conjunto azulgrana hace frente a un montante de 407.671 euros. Ese dinero que se podría haber ahorrado en caso de una jornada de huelga con normalidad, lo perderá al producirse el cierre patronal y tener que abonar todo el salario. Un chollo para algunos jugadores que, eso sí, tendrán que acudir a la llamada de su selección. Al menos los hombres más importantes.

Idéntica situación verán otros clubes de la Liga Santander como el Espanyol o el Girona, que también se han sumado al paro convocado para este 3 de octubre. En este caso afectará más al equipo, ya que apenas cuentan con futbolistas que reciban la llamada de su selección. El montante económico es menor, aunque en proporción al dinero del que dispone el club el derroche será correlativo.