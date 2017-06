El Barcelona prepara otro despilfarro millonario en suplentes

El doblete del Real Madrid ha propiciado que la temporada concluida hace menos de un mes haya sido insatisfactoria para el Barcelona, pese a la conquista de la Copa del Rey. El desastre en la Champions y los irregulares resultados en Liga se han debido, en gran medida, al escaso nivel que han ofrecido los suplentes. De ahí que el conjunto azulgrana tenga prisa por fichar este verano, con el mercado cerrado hasta el próximo 1 de julio. La estrategia a seguir, en cambio, parece similar a la de la pasada temporada, donde no aterrizó ningún jugador con el cartel de titular.

Hasta seis fueron los nombres que se incorporaron la pasada campaña, todos de un perfil dudoso, que han aportado en mayor o menor medida, pero en ningún caso han resultado decisivos. André Gomes, Umtiti, Digne, Alcácer, Denis y Cillessen. El desembolso fue mayúsculo: 120 millones. Todo para confeccionar una plantilla que no puede soportar las comparaciones con las de su eterno rival. Este verano el Barcelona ha meditado trazar un plan similar, aunque con jugadores de mayor peso. Sea como fuere, el once tipo parece decidido, con una única incógnita en la medular.

Ahí es precisamente donde el Barcelona ha puesto todos sus esfuerzos. Un nombre resuena por encima del resto: Marco Verrati. El italiano, cansado de sus pocas aspiraciones europeas, parece decidido a poner rumbo a una Liga competitiva como la española, para exhibir su fútbol total en el centro del campo. Sin embargo, pese al pulso mantenido hasta la fecha y los rumores que señalan que no volverá a Francia, lo cierto es que el PSG no tiene por el momento intención alguna de realizar la venta. El dinero no interesa en el equipo parisino, que aspira a retener a una de sus grandes figuras.

La alternativa a Verrati es Pjanic, según ha apuntado Mundo Deportivo. Sin duda, una de las piezas claves de la Juventus. Resulta complicado que el vigente subcampeón de Europa de vía libre a la operación, pero la posibilidad de encontrar un recambio podría hacer posible el trueque. Sea como fuere, con Iniesta y Busquets fijos, Ernesto Valverde, nuevo técnico, se vería obligado a escoger en su once entre el flamante fichaje, Iván Rakitic y André Gomes, que le supuso una cantidad indecente de dinero al Barcelona, y que recibió la confianza total de Luis Enrique. El italiano, por tanto, podría partir desde el banquillo. La Juventus pagó los 35 millones de cláusula del jugador el pasado año, al que abona cinco millones por temporada. El Barcelona, por tanto, se vería obligado a incrementar ambas cifras.

A ese fichaje, que oscilaría los 50 millones de euros, le pueden seguir el de otros jugadores cuyo rol sería secundario y que, además, pertenecieron al club tiempo atrás. Hector Bellerín es el principal objetivo del verano. El joven futbolista del Arsenal ha decidido regresar a España, o al menos eso parece después de que su familia se haya mudado a Barcelona. Tendría que lidiar con el reconvertido Sergi Roberto, que como canterano fiel al equipo no acusará la falta de minutos y entrará en la rotación. Deulofeu es el otro de los deseos. Tras estancarse en una etapa clave de su trayectoria, este curso en el Milán ha encontrado la madurez y el nivel ansiado. El extremo, que con la MSN sería suplente, le costaría al Barcelona 12 millones de euros, un pago que debería efectuar antes del 30 de junio, fecha en la que vence la opción de recompra.

A estos nombres prioritarios hay que sumar el de Dembelé, tasado por el Dortmund en 90 millones y los de Jean Michäel Seri y Nelson Semedo, otros jugadores tanteados según afirma Mundo Deportivo y que en ningún caso dispararían la cifra. En total, en los cuatro jugadores citados anteriormente, el Barcelona podría desembolsar cerca de 200 millones de ellos. Y ninguno llegaría con el cartel de ‘titular indiscutible’.