Miles de personas celebran también en las calles de Barcelona el 12-O

Miles de personas, convocadas en Barcelona por Sociedad Civil Catalana y otras diez entidades, se han sumado a la manifestación del 12 de Octubre bajo el lema: "Cataluña sí, España también", una protesta que reivindica de nuevo hoy la unidad de España y su rechazo a la independencia.



La marcha ha arrancado en el paseo de Gràcia de Barcelona, a la altura de La Pedrera, y se mueve en dirección a la plaza de Catalunya, en donde se prevé la lectura de un manifiesto por parte de los organizadores.



Se han adherido a la cabecera de la manifestación dirigentes del PP, como Alberto Fernández Díaz, Daniel Serrano y Sergio Santamaría, y de Ciudadanos, como Inés Arrimadas, José Manuel Villegas, José María Espejo-Saavedra y Carina Mejías, además de contar con el apoyo de otras organizaciones políticas, como Vox y Hazte Oír.



Los manifestantes portan banderas españolas y catalanas, y muchos de ellos visten camisetas moradas con el lema "respeto" escrito por delante, mientras que en la espalda puede leerse: "Somos españoles. Trabajamos, sufrimos y luchamos".



También se pueden oír consignas como "No nos engañen, Cataluña es España", "Puigdemont a prisión", "España es una y no 51" y vivas a España, al Rey y a la Guardia Civil.



Los convocantes han admitido que la marcha, en plena crisis institucional por el conflicto secesionista, no pretende repetir la masiva movilización del pasado domingo en Barcelona por la unidad de España, cuando se manifestaron más de 350.000 personas, según la Guardia Urbana, y más de un millón, según SCC.



Además de Sociedad Civil Catalana, también han convocado la manifestación otras entidades como Espanya i Catalans, Empresaris de Catalunya, Concordia Cívica, Regeneración Democrática y Profesores por el Bilingüismo.