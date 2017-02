Guardias civiles reclaman un cambio en el protocolo antisuicidios

Tres suicidios de tres agentes de la Guardia Civil en apenas una semana. Esta situación ha provocado un amargo luto dentro del Instituto Armado provocado por un deficiente protocolo antisuicidios, según denuncia la AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles). Por este motivo, desde esta asociación quieren trasladar en primer lugar a todas las familias de los guardias civiles fallecidos su más sentido pésame en estos duros momentos.

Pero estas tres muertes no han hecho sino avivar el enfado generalizado del la Guardia Civil con el Ministerio del Interior por un déficit en la planificación del protocolo antiisuicidios. El hastío es de tal magnitud que ya han avisado de que no pueden, ni deben, pasar por alto todo lo ocurrido al rededor de estos tres fallecimientos.

“No es posible que tres compañeros se hayan quitado la vida sin que nadie haya podido hacer nada para ayudarlos. Si, ya sabemos que desde el Ministerio nos dirán que la Guardia Civil tiene un protocolo de conductas suicidas, incluido un Plan Preventivo de Asistencia Psicológica, pero algo está fallando cuando estas conductas no solo no han descendido en todos estos años, sino que aumentan, haciendo que sigamos siendo el cuerpo policial español con más intentos de suicidios y más muertos”, denuncian desde AEGC

Por este motivo, desde la asociación exigen a la Dirección General de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior que pongan todos los medios necesarios “para cortar esta sangría”. Para lograr disminuir los suicidios dentro del cuerpo policial reclaman más medios humanos, más psicólogos para atender el teléfono antisuicidios y también para dar apoyo personal en todas las comandancias. “La prevención funciona cuando contamos con suficientes equipos multidisciplinares”

Pero no sólo exigen mayor dotación de personal, también reclaman reforzar la formación de los mandos del Instituto Armado. Bajo el punto de vista de esta asociación deberían ser estos los primeros en detectar los primeros síntomas o conductas extrañas en sus subordinados. Para conseguir una instrucción en este campo defienden que sería necesario incluir formación específica en el Plan de estudios que permita detectar cualquier problema que pueda derivar en un suicidio. “No se trata de formar psicólogos pero si de dar las pautas necesarias para abordar el problema desde raíz, porque cuando un compañero decide quitarse la vida al resto del equipo siempre le quedará la duda de que fue lo que no detecto”, afirman desde AEGC.

Para esta asociación, una de las principales causas de los suicidios dentro del Instituto Armado es el gran estrés que sufren sus agentes por la falta de conciliación laboral o la turnidad. “Son dos asuntos que tanto la Dirección de la Guardia Civil como el Ministerio del Interior deberían de empezar a tomarse enserio”.

De todos modos, esta reivindicación no es sólo cosa de una asociación. Hace algunos meses, otra organización del Instituto Armado también denunció el elevado número de suicidios que se producían a lo largo del año dentro del cuerpo policial. De hecho, la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) ya advirtió de una serie de riesgos y peligros dentro de la actividad de los agentes de la Guardia Civil que elevaban en demasía las probabilidades de suicidio. Unas probabilidades que se han traducido en una muerte de un agente cada 26 días, según datos que maneja la propia asociación.

“No llevamos la pistola incluso a nuestro domicilio porque no hay sitio donde dejarla y eso no debería ser así, debería ser una herramienta que al terminar el trabajo nos den la opción de depositarla en un armero que estuviera en la unidad, pero a día de hoy no existe”, explicó hace justo un años a Estrella Digital, Juan Fernández, portavoz de la organización.