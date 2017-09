¿Tienes dudas sobre el First Certificate in English?.

El First Certificate in English, o FCE como se le suele conocer, es un examen de nivel de inglés de la Universidad de Cambridge que equivale al nivel B2 en el marco común europeo de referencia para las lenguas y que sin duda es uno de los exámenes a los que se presenta más gente. Al fin y al cabo, el inglés es la lengua de los negocios y del futuro por lo que cada vez son más las personas que necesitan acreditar su nivel de inglés de cara a conseguir un trabajo o bien para acceder a algún tipo de estudios. No obstante, y a pesar de que podamos estudiar estos exámenes por nuestra cuenta, debido a las peculiaridades que tiene, lo ideal es acudir a un centro especializado donde nos podrán dar las claves que necesitamos para aprobarlo, como es el caso de la academia de inglés en Granada KSE Academy. De hecho, gracias a estas academias y centros de idiomas podremos mejorar nuestro nivel de inglés a la vez que nos preparamos para las pruebas oficiales correspondientes, mejorando las habilidades que más nos cuesten en inglés y sabiendo todo lo que nos encontraremos el día del examen.

La prueba del FCE: ¿en qué consiste?

El First Certificate in English es un examen que consta de varias partes: Reading (lectura), Writing (escritura), Use of English (uso del inglés, o sea, gramática y léxico), Speaking (hablar) y Listening (escuchar, la parte de comprensión oral). Para aprobar el examen no es necesario aprobar cada una de las partes individuales, sino la media global; al fin y al cabo, una lengua es un conjunto de habilidades que deberemos dominar en su globalidad. No obstante, y a pesar de que cada una de ellas tenga una forma diferente de abordarse, la parte relacionada con el writing es una de las que más le suele costar a la gente. Especialmente si tenemos en cuenta que en la prueba nos encontraremos con diferentes redacciones y diferentes registros sobre los que nos examinarán.

En ese sentido, una de las cuestiones que más dudas suscita entre los estudiantes que se van a presentar al First es la de cómo escribir un email informal para el FCE. En primer lugar, a la hora de escribir un correo electrónico o una carta debemos de tener en cuenta la intención del mismo, es decir, con este tipo de escritos buscamos interactuar con la otra persona por lo que deberemos tener en cuenta este aspecto en todo momento. De hecho, antes de comenzar a escribir nuestro email informal debemos conocer el propósito que tiene el mismo (por ejemplo, dar un consejo a un amigo) para así poder seleccionar el registro que mejor se adecúe al texto. Dado que se trata de un correo electrónico informal, el registro será familiar, coloquial, cercano, etc. y tendrá una estructura fija que se repite en este tipo de escritos, con una fórmula de apertura, otra de cierre y con un cuerpo en el que se desarrollen las ideas que queremos expresar. En cuanto a los temas más habituales que vemos suelen ser consejos sobre visitas turísticas, sobre productos que comprar, sobre recetas, etc. que deberemos desarrollar en unas 140-190 palabras como es habitual en esta prueba.

Por otro lado, y relacionado con el párrafo anterior, otra de las dudas habituales es cómo escribir un essay para el FCE, un tema parecido a la escritura de correos electrónicos donde también nos encontramos una estructuración del texto con una introducción, el desarrollo de nuestras ideas y una conclusión pero en el que el propósito será el de evaluar un tema de actualidad y donde tendremos que usar un tono objetivo y formal. Además, debe ser un texto justificativo y argumentativo por lo que deberemos mantener la coherencia en todo momento, añadiendo nuestras ideas con un orden lógico y empleando los distintos conectores gramaticales para expresarlas.

¿Cómo se puntúa el FCE?

Finalmente, puede que te preguntes acerca de la puntuación para aprobar tu examen de Cambridge English ya que cada examen de nivel tiene un sistema diferente y resulta algo complejo de entender. No obstante, en todos vemos una división equitativa entre las distintas partes (por lo que en nuestro caso cada una vale un 20 % del total de la nota) y cada parte a su vez se puntúa de una forma específica en función del ejercicio y de su dificultad. Por último, y debido a la complejidad que suponía el sistema de porcentajes, la propia Universidad de Cambridge creó una escala con la que fuera más fácil entender la puntuación. De esta manera, para aprobar nuestro examen, deberemos obtener al menos Pass with Grade C, es decir, un mínimo de 160 puntos.