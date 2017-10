Opiniones de los usuarios sobre ADS Abogados

Alex García,

Recientemente he realizado una consulta sobre la cláusula suelo y he quedando muy satisfecho de la solución recibida por parte de ADS Abogados. Me dijeron claramente, según jurisprudencia, que no era viable reclamar. No les vi con intención de sacarme el dinero, ellos no te cobran nunca, por lo tanto entiendo que si manejan sentencias contrarias a lo que les expuse, no vean de verdad conveniente reclamar. Debido a la profesionalidad que mostraron, no dudare en recomendarles. Muchas gracias a los especialistas en clausula suelo de ADS Abogados.

Paloma Zamora,

Quería hacer una reclamación bancaria y me decidí por hacerlo con ADS Abogados. Me lo habían recomendado, y ¡menos mal!, no entiendo mucho de bancos. La hoja de encargo es sencilla, fácil de interpretar, es claro que todo es 100% gratuito. También puedes contactar siempre que quieras con tu abogado, que el te de su opinión de experto de como actuar en cada momento. En resumen, mi opinión sobre ADS no puedes ser mejor, atención de 10. Sin duda lo recomiendo.

José Navas,

Quiero expresar mi agradecimiento a todo el equipo de ADS Abogados por todo el apoyo que me dieron a mi y a mi familia en la reclamación de las participaciones preferentes de mi padre. El trato desde que tuvimos el primer contacto fue impresionante, y sin querer cobrarme ni un euro, como así hicieron, nunca cobraron nada de mi dinero, y lo recuperaron todo con intereses. Son excelentes ADS Abogados, no es una opinión, es un hecho.

Sara González,

ADS te ofrece una nueva manera de demandar, sin que haya que pagar, sin estar soltando continuamente dinero, se caracterizan por la eficiencia. Y aquí, quedas admirada y te das cuenta por que surgen tantas opiniones positivas de los clientes hacia ADS Abogados. Hacen algo que es complicado, y lo convierten en un asunto sin problemas.

Sandra Santos,

Encomendé la reclamación a los abogados de ADS, era un producto de inversión delicado y ellos dijeron que lo veían, que tenían casos similares. Y así fue, mi economía a mejorado bastante gracias a ellos, lo recomiendo, si la opinión de ADS es positiva, demandad, seguro que recuperáis vuestro dinero. Experiencia muy positiva con ADS.

María Albornoz,

Me había impresionado la gran cantidad de comentarios positivos en redes sociales y foros sobre ADS Abogados, me acerque a ellos, me ofrecieron el mejor trato de largo y las mejores condiciones, y por eso me fui con ellos, como no, si no te cobran nada . Aunque el consejo que puedo daros es ver como funciona vuestro abogado día a día, lo bueno de ADS es que no hay compromiso con ellos, si quieres les dices que no quieres continuar y no hay penalización. Lo deben de hacer por que saben que tratan bien a la gente.

María Eugenia Garay,

De ADS Abogados destacaría la facilidad para explicar la situación en la cual esta el cliente, como va su caso, ofrecen soluciones, su opinión de expertos, solo hay que ver la cantidad de casos ganados que tienen que publican y todo ello, también lo tengo que decir, gratis. Probé de todo para que los del banco me hiciesen caso y no hubo manera. Pero un día me decidí a comenzar la vía judicial y hacer . La respuesta súper rápida.