El emprendimiento juvenil está de moda.

A pesar de que la crisis haya hecho que muchas personas vean el emprendimiento como una aventura descabellada, nos encontramos con muchas empresas que demuestran todo lo contrario y que son un ejemplo de cómo una buena idea puede dar muy buenos resultados. Este es el caso de Douggio, una empresa de moda española, joven y familiar formada por tres hermanos: Damián González Gil, Juan Carlos González Gil y Sandra González Gil. Estos tres jóvenes, con apenas 20, 18 y 22 años respectivamente han sabido hacerse un hueco en el sector y han visto cómo su tienda online, con sede en Valencia, ha ido creciendo en los últimos meses como demuestran sus números. De hecho, la explicación de su éxito sin duda alguna se encuentra en una atención y un asesoramiento personal y único para cada cliente y, sobre todo, en la ilusión por mejorar día a día, ofreciendo la mejor moda en vestidos, sudaderas, camisas, pantalones o complementos con los que crear tendencia. Sin olvidarnos, por supuesto, de todas las ventajas añadidas que supone comprar desde Internet como pueden ser las ofertas exclusivas o los mejores precios del mercado.

La importancia de dar visibilidad a un negocio en Internet

Si bien es cierto que una buena idea de negocio será fundamental a la hora de emprender, de nada sirve tener el mejor proyecto en mente si luego no somos capaces de exprimirlo y de sacar todo el potencial que tiene; si luego no somos capaces de darle toda la visibilidad que necesita. En ese sentido, de nuevo vemos cómo estos hermanos valencianos han sabido usar las herramientas a su disposición con la creación de un blog asociado a su tienda en el que podremos estar a la última en todo lo que respecta al mundo de la moda y de la belleza. De hecho, contar con un buen blog es una de las mejores formas de promocionar un negocio ya que a través de él podremos acercarnos a nuestro cliente, tratar temas relacionados con el sector en el que nos encontramos y, en general, seguir creando una marca que nuestros clientes recuerden fácilmente. Además del hecho de que un buen blog será una forma de mantener un contacto directo con nuestros clientes, solucionando las dudas que puedan surgir en los comentarios e interactuando con ellos en todo momento. Sin embargo, los blogs no son la única forma que tenemos a nuestra disposición para dar más visibilidad a nuestro negocio y para llegar así a más clientes ya que sin duda las redes sociales son un plus en este sentido; y eso es algo que Damián, Juan Carlos y Sandra saben. De hecho, Douggio es una muestra de ello con sus aproximadamente 25.800 seguidores en Instagram que ven cómo cada día esta joven empresa comparte fotos de lo más variopintas y que nos dejan ver un poco más de su negocio, de sus valores y de su amor y pasión por el mundo de la moda. Pero las redes sociales son mucho más que Instagram o que un blog personal y, como seguro que muchos habrán pensado, una buena promoción y publicidad en Internet no podría ser posible sin Facebook. De hecho, cuando hablamos de redes sociales es la primera en la que todos pensamos y si seguimos la página de Douggio tendremos la seguridad de estar al día de todas las novedades y publicaciones de la empresa para no perdernos ninguna de las ofertas ni de las noticias que compartan con nosotros, tanto las relacionadas con el mundo de la moda en general como, y sobre todo, las relacionadas con su tienda online.

Una idea de negocio en constante cambio y evolución

Finalmente, no podíamos dejar de hablar de una cuestión que también es fundamental a la hora de emprender si queremos que nuestro negocio no solo tenga una buena acogida por parte de los clientes sino que tenga una trayectoria continuada y exitosa. En ese sentido, cualquier proyecto que se precie deberá incluir en su desarrollo una parte destinada a la evolución de la empresa y al cambio constante para adecuarse en todo momento a las necesidades del sector y a las variaciones del mercado. Al fin y al cabo, el mundo empresarial es un mundo vivo, cambiante, por lo que nuestro negocio también debe de serlo si queremos que tenga éxito. Por ese motivo, nuestros hermanos y su tienda Douggio también han querido seguir evolucionando y creciendo para poder darle un mejor servicio a sus clientes, lo que les ha llevado a idear un nuevo proyecto: la apertura de su primera tienda física en Valencia, donde poder llegar a su público de forma local y donde poder seguir demostrando que emprender es posible y que no importa la edad.