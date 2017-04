Los mejores planes para una Semana Santa en Madrid

En Semana Santa muchos madrileños aprovechan los cuatro días de fiesta para viajar y, en muchas ocasiones, disfrutar de las procesiones más famosas del país, ir a la playa o visitar a la familia en ‘el pueblo’. Sin embargo, otros muchos prefieren ahorrarse los atascos y relajarse en la capital, que se vacía considerablemente en estos días de cuaresma. La ciudad de Madrid ofrece numerosas posibilidades de ocio con los que será imposible caer en el aburrimiento.

Espectáculos

Dirty Dancing se representa en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid ofreciendo al espectador trasladarse al clásico de la década de los 80 y dando la oportunidad de revivir la gran historia de amor de sus protagonistas. El musical ha conseguido conquistar al público alcanzando un gran éxito de taquilla.

Los amantes de la fiesta disco de Studio 54 no pueden perderse The Hole Zero en el Teatro Calderón. El espectáculo de la saga The Hole continúa consiguiendo que cada una sus funciones sean únicas e irrepetibles en las que se mezcla circo, cabaret, música y mucho humor. La precuela de la saga que descubre el origen de este universo mezcla también circo, cabaret, música y humor de una forma muy diferente a los anteriores espectáculos: deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales: la Nochevieja.

Las representaciones de números con efectos especiales al más puro estilo de la productora LetsGo continúan también a partir de las 23:30h en Medias Puri. Para los más fiesteros desde el miércoles y hasta el domingo se abrirán las puertas de The Secret. En los bajos del Teatro Nuevo Apolo (Plaza de Tirso de Molina, nº1), un club clandestino con transgresoras actuaciones al que se accede a través de la mercería que regenta Puri, quien te invita a descender a los infiernos de Dante desde medianoche hasta entrada la madrugada.

Actos religiosos

La procesión más famosa de Madrid es la del Cristo de Medinaceli, que tiene lugar el Viernes Santo y recorre las principales calles del centro de la ciudad desde la parroquia de Jesús de Medinaceli, situada en la Plaza Jesús nº 2. Hay además otros pasos famosos que son sacados esto días como el de los Alabarderos, Jesús Nazareno 'el pobre' y la procesión del silencio. Seas religioso o no, merece la pena ver la emoción con la que los madrileños pasean a sus santos y cómo se engalanan las vías más céntricas de la capital.

Para despedir oficialmente la Semana Santa, el Domingo de Resurrección tiene lugar una espectacular tamborrada en la Plaza Mayor. Centenares de cofrades se reúnen a mediodía para atronar al unísono con sus tambores, bombos, timbales, timbaletas y cornetas en una melodía que no deja indiferente ni a los madrileños que se acercan a contemplar el espectáculo ni a los turistas allí presentes.

Los próximos días 14 y 15 de abril, Viernes y Sábado Santo, con motivo de la celebración de la Semana Santa madrileña, cinco grandes cantaores del panorama flamenco interpretarán desde los balcones de la Plaza Mayor y de la Plaza de la Villa una serie de saetas flamencas coincidiendo con el paso de varias procesiones de la ciudad.

Las saetas se enmarcan dentro del programa de actividades culturales que el Ayuntamiento de Madrid ha preparado con motivo de la Semana Santa y del IV Centenario de la Plaza Mayor. Con la programación de estas saetas flamencas, el Ayuntamiento pretende contribuir a la perdurabilidad de esta tradición oral, así como mostrar sus diferentes estilos. La saeta es un género de raíces árabes y judías de gran dificultad interpretativa que ha transcendido a la propia tradición religiosa conformándose como un género propio que se ha extendido a todo tipo de público.

Gastronomía de Semana Santa

El típico postre de Semana Santa, las torrijas, son todo un éxito en Madrid. No importa si te gustan con leche, con vino o azúcar, encontrarás de todos los tipos en los restaurantes y pastelerías de la ciudad. Las más famosas las que sirven en la Antigua Pastelería del Pozo, un local con encanto que mantiene casi la misma decoración que en su inauguración, allá por 1830. También las de El Riojano o Mallorca, que combinan sabor, tradición y muchos años entre la lista de las mejores torrijas de la ciudad.

El potaje de Casa Perico es legendario. Nines, con 77 años, se afana entre los fogones por preparar los que se dicen que son los mejores platos de cuchara de todo Madrid. Por algo este restaurante se ganó ya hace muchas décadas el apellido de 'Casa de la Cuchara'. Lleva mas de 60 años cocinando éste plato típico de la Semana Santa. Los viernes de cuaresma en las mesas de Casa Perico, situado en la calle Ballesta número 18, al potaje le suele seguir una torrija casera. Sin duda, ningún comensal podría imaginar mejor manera de poner fin a la comida.