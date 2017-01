Una de las organizadoras del acto independentista de Vic se desmarca ahora de la iniciativa

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha enviado una carta a los presidentes territoriales de esta entidad en la que se desmarca de la iniciativa de recibir mañana a los Reyes Magos con "farolillos independentistas" en la cabalgata de Vic (Barcelona) y les recomienda que tengan "cuidado".



La iniciativa de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana (ACN) de la comarca barcelonesa de Osona de aprovechar la retransmisión por parte de TV3 de la cabalgata de Vicpara convertirla en un acto de reivindicación independentista ha cosechado estos días numerosas críticas e incluso el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha admitido que "no le gusta".



En concreto, la propuesta consiste en promover la exhibición de farolillos con la estelada y que se cuelguen banderas esteladas a lo largo del recorrido de la cabalgata.



Según han confirmado fuentes de Òmnium, Cuixart ha enviado una carta a los presidentes territoriales para pedirles que tengan "cuidado" con las iniciativas que llevan a cabo y señala que la propuesta de los "farolillos" no "concuerda" con los planes de la dirección para todas las entidades territoriales.



El presidente de Òmnium subraya en su carta que las acciones e iniciativas de esta entidad son miradas con "lupa" por los que son contrarios a la convocatoria de un referéndum sobre el futuro de Cataluña.



El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, había defendido como un "acto de normalidad" la campaña para recibir a los Reyes Magos en Vic con "farolillos independentistas", una iniciativa que aseguró que se lleva a cabo desde hace cuatro años.



Sin embargo, desde otros partidos y organizaciones contrarios a la independencia se ha criticado la iniciativa e incluso Societat Civil Catalana y el PP han reclamado a TV3 que no retransmita la Cabalgata de Vic, aunque el canal autonómico de televisión mantiene la emisión y se ha desmarcado de otros actos que se "que se convoquen u organicen a su alrededor".



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, criticó ayer la propuesta de las entidades soberanistas y recordó que estas celebraciones son fundamentalmente "fiestas para niños y también para padres".



Desde las filas socialistas, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Collboni consideró que no se tiene que politizar la cabalgata ya que "es una fiesta infantil".