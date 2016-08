La comedia norteamericana pierde a Gene Wilder

La comedia de Hollywood se ha quedado huérfana. El actor Gene Wilder ha muerto este lunes a los 83 años de edad por complicaciones derivadas del Alzheimer que padecía desde hacía tiempo.

El intérprete se hizo muy conocido por sus intervenir en varias comedias de Mel Brooks como 'Los productores' (1967), 'El jovencito Frankenstein' (1974) o 'La mujer de rojo' (1980), aunque será eternamente recordado por dar vida en el cine al primer Willy Wonka, en 'Willy Wonka y su fábrica de chocolate' (1971).

Su primera aparición en la gran pantalla fue en la película de culto 'Bonnie & Clyde' (1967), junto a Warren Beatty y Faye Dunaway. Ese mismo año comienza su colaboración con Mel Brooks en la película 'Los productores', por la que logra una nominación al Oscar al mejor actor de reparto.

También fueron célebres las comedias que interpretó junto a Richard Pryor. Los dos actuaron juntos en cuatro disparatadas cintas, entre ellas 'Locos de remate' (1981), 'No me chilles que no te veo' (1989) y 'No me mientas que te creo' (1991).

El mundo del cine ha lamentado la pérdida del intéprete norteamericano y actores como Jim Carrey o Russell Crowe, entre muchos otros, mostraron su admiración y respeto por su figura a través de las redes.