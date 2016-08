La "Sabrina Salerno a la española" se promociona desnuda

Sin duda que Angélika del Rio es una chica que vale para todo, después de haber estado vinculada ya, pese a su juventud, a mundos tan diferentes como los de la televisión, moda, entrevistas, reportajes, cine e incluso musicales… La modelo parece haber conseguido en Italia lo que nuestro país le negó, y ahora lo quiere recordar siendo portada de Interviú.

Mientras que en España fue entrenadora, socorrista y, después de ser pretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa, llegó a grabar un programa piloto de televisión que no se emitió, en Italia parece haber encontrado su mejor momento profesional, toda vez que parece que se la rifan.

Angélika reconoce que "me fui de España porque necesitaba dar un giro vital pero con la intención de volver. No fue una huida, lo hice más bien por aburrimiento, faltaba sal a mi vida. Trabajaba de entrenadora personal de fitness y de socorrista en una piscina, y una agencia me ofreció irme un mes a Milán como bailarina. Y empezaron los contratos de azafata, modelo, televisión… ¡y aquí llevo dos años!” .

La alicantina dice que en el país transalpino "he trabajado de modelo de showroom y de trajes de novia, aunque la mayoría de los trabajos que hago son de fotografía de bikini y lencería para revistas muy importantes. También he trabajado en programas de televisión, he hecho sketchs, en la Expo de Milán… y mi primera entrevista me la hicieron tras ser elegida ring-girl en Oktagon, un campeonato internacional de lucha y artes marciales que retransmite el canal Italia 1".

A partir de ese momento parece que los canales deportivos están muy interesados en ella, "Mediaset Sport me hizo una entrevista hablando de fútbol, concretamente de Ancelotti, que entonces entrenaba al Real Madrid. También colaboro con una marca de camisetas personalizadas y he hecho reportajes en televisión con las de Diego López, que entonces jugaba en el Milán, y la de Juan Mata, del Manchester, y la prensa italiana y española me relacionaron con él, pero, aunque tenemos amigos en común, no lo conozco en persona".

Claro que esa no ha sido la única conquista que la atribuyen, "también me han relacionado con Ancelotti solo por decir que era hincha del Madrid y dar mi opinión sobre su trabajo y su cese", aunque precisa que sólo ha estado con una persona famosa, "estuve con un exfutbolista muy guapo, que no voy a decir su nombre porque traicionaría nuestra amistad y es muy discreto".

Para ella, "lo importante es que me trate bien", aunque de los futbolistas destaca que "tienen un buen físico y yo soy de culo y piernas… Es lo primero en lo que me fijo junto con la cara".

De su etapa en MYHYV recuerda que "fui pretendienta de Sergio Clar en 2012, y yo había terminado una relación y era una forma de olvidarme de ello y probar... ¡Idioteces que se nos ocurren a las mujeres! A primera vista Sergio me pareció simpático y guapito, luego caí en la gilipollez que había hecho porque eso de ir detrás de uno y competir con otras no me gusta".

A la hora de las comparaciones, para ella "el italiano es más galante; el español habla menos pero es más directo... Pero si te quieren engañar o enganchar son igual de hábiles".

Sus planes parecen pasar por Italia, "voy a hacer un programa para Mediaset, un proyecto de cine y un musical tipo Sabrina Salermo a la española. Aquí gusta mucho lo español con música dance y con mucho baile", y no parece preocuparle que la ocurra como a la italiana, "trataré de sostener bien mis pechos con el vestuario".