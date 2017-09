Hacienda deja sin patrimonio a una 'Masterchef Celebrity'

Este martes comienza la segunda edición de MasterChef Celebrity y lo que tenía que ser una felicidad plena para todos sus concursantes no es posible por culpa del Ministerio de Hacienda, que lleva de cabeza a una de ellas, Bibiana Fernández, aunque sus penas no las compartirá con Silvia Abril, Anabel Alonso, Carlos Baute, Juan Bethancourt, José Corbacho, Saúl Craviotto, Patricia Montero, Pepón Nieto, Marina San José, Edu Soto y Usun Yoon, sus compañeros en el programa de TVE.

Esos problemas los interioriza para sí, aunque también ya para casi todos los telespectadores, que ya saben sus problemas con el fisco. Y es que tras vender este verano su chalet en Boadilla del Monte, que adquirieron sus amigos, Alaska y Mario Vaquerizo, la actriz ha puesto en el mercado el patrimonio que le queda: dos pisos situados en Málaga.

Con su venta, y con lo que va a sacar por su participación en el espacio de La 1, la tertuliana de televisión, que, pese a sus deudas, durante estos últimos años no ha parado de aparecer en pantalla, en bolos varios o incluso en el teatro, donde ha triunfado con la obra 'El amor está en el aire'.

Los concursantes de la segunda edición de MasterChef Celebrity

Bibiana ha confesado en una entrevista en El Mundo que "tengo dos pisos en Málaga. Están embargados y, si los vendo, también me quitaré esa parte", ya que por ellos espera recibir alrededor de 170.000 euros, cantidad con la que parece podría arreglar un tanto su situación.

Pese a estas ventas, la actriz ha precisado que para ella la pérdida más importante del año fue la muerte del diseñador David Delfín: "Yo este año he perdido una cosa que me importaba y ésa es David Delfín. Es lo único que me ha dolido este año". Precisamente por ese motivo se ha tatuado una frase cómplice con la que se despedían: "Yo a ti más", mostrando así que tiene el recuerdo del modisto muy presente.

Mientras espera el éxito del programa de TVE y la venta de esos pisos, Bibiana Fernández se ha trasladado al céntrico barrio madrileño de Chamberí, donde se ha instalado en un piso de 200 metros cuadrados junto a sus dos perros, en estos momentos los únicos 'amores' en su vida.