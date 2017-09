Carmen Borrego, humillada por sus fotografías en bañador

Carmen Borrego expresó en Sálvame Deluxe su malestar con los medios de comunicación, que la han cazado en sus vacaciones y han publicado fotografías nada de su agrado. La hija de María Teresa Campos cree que la prensa únicamente busca humillarla, pues siempre la captan de la peor manera posible. “No he hecho nada malo a nadie para que me humillen así”, reconoció.

“Te pillan a traición, en bañador y con posturas difíciles y así es imposible salir bien”, expresó en la noche del sábado. Carmen se compara con otras famosos a las que “les pasan el photoshop” y no comprende porque su caso es diferente. Ella, entre tanto, reconoció su parte de culpa: “Podría estar más delgada”.

Carmen ha adquirido un importante protagonismo en televisión en el último año con el reality de ‘las Campos’ y como colaboradora en diferentes programas de Telecinco como Mujeres y Hombres y Viceversa, donde ejerce con frecuencia de asesora del amor. No comprende, sin embargo, porque figura su marido en las instantáneas. . "Él puede despertar interés por ser mi marido, pero no creo que sea una persona pública y que sea normal que le saquen. Para él es más faena que para mí que le saquen porque él no se dedica al mundo de la imagen como hago yo ahora", comentó.

Su hermana Terelu, también presente en Sálvame, parece llevar el tema de otra forma, pese a que no le gusta que le capten los paparazzi. “Nunca me ha gustado, ni cuando pesaba 45 kilos porque no me siento cómoda. Pero no puedo evitarlo y lo tengo asumido”, afirmó