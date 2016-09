La perdida del cabello en los hombres

La pérdida de cabello es sin duda uno de los problemas más habituales en todo hombre cuando se cumple cierta edad. Todos, si no nosotros mismo, tenemos algún miembro de nuestra familia con algún grado de alopecia que convierte esta situación en algo totalmente naturalizado. La pérdida de pelo puede resultar sin embargo problemática para muchos hombres, que sufre en este proceso gradual una pérdida de confianza. Esta situación puede llevar en algún caso a problemas psicológicos o de autoestima, por lo que es un problema que no hay que descuidar.

Por otro lado, existen múltiples y diversas causas que originan la alopecia. Una de las causas más habituales viene determinado por el factor hereditario o genético. Si es habitual oír que tenemos la misma nariz que nuestro padre o que reímos igual que nuestra madre, no es menos habitual que la naturaleza de nuestro pelo sea similar a la de uno de estos. Si bien el estudio de la alopecia y de sus causas genéticas es un problema realmente complejo, queda claro que la herencia genética recibida juega, junto a nuestro entorno un papel principal.

Estudios recientes han puesto énfasis en la importancia del cromosoma X en este proceso, que desempeñaría un rol importante en la posibilidad de sufrir o no alopecia. Al venir determinado por la madre, de una manera simplista podríamos decir que la alopecia tiene una fuerte herencia por línea materna, por lo que tendríamos que mirar en nuestros parientes de esta línea para predecir nuestra posible caída de pelo. En el padecimiento de la alopecia tienen relación sin embargo muchos más factores, tanto genéticos como no genéticos que aún continúan en estudio.

Otra de las causas que está intensamente documentada como causa de alopecia es el estrés. Evidencias científicas han demostrado que altos niveles de estrés tienen una relación directa con la caída de pelo, pudiéndose incluso dar casos extremos, con una caída intensa de pelo en un corto periodo de estrés. Aparte del estrés y de los factores hereditarios, existen además una gran variedad de enfermedades que provocan pérdida de cabello, ya sea de forma localizada o en todo el cuero cabelludo.

Hoy en día existen sin embargo remedios a este problema, tenemos ensayos y estudios médicos que han demostrado como la utilización de ciertas sustancias o de hábitos de salud evitan la caída de pelo o favorecen la regeneración de este. En cualquier farmacia podemos fácilmente disponer de un champú anticaída que nos ayude a combatir este problema. Tenemos así una gran oferta de productos genéricos que pueden ser utilizados en todo tipo de cuero cabelludo y que desde el primer uso comenzarán a surtir efecto y a revertir esta situación de caída paulatina.

Entre las sustancias utilizadas en los productos contra la caída del cabello nos encontramos con la cafeína. Su uso ha sido científicamente testado, demostrándose que la aplicación de esta sustancia en nuestro cuero cabelludo estimula y fortalece nuestro pelo. Este no es sin embargo el único método que podemos utilizar en nuestra lucha contra la alopecia. Cada persona ha de buscar el método que más se adapte a sus necesidades y condiciones, lo cual dada la variedad y oferta no debe suponer sin embargo ningún problema. Existe un remedio para cada persona, solo hemos de buscarlo y no dejar por desgana que el problema crezca hasta hacerse irremediable.