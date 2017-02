No por España

La Federación Española de Deportes de Invierno ha prohibido al mejor y casi único musher español de larga distancia que participe como español en el Campeonato del Mundo de la especialidad por una diferencia burocrática. Baltasar Gallardo es uno de esos pioneros que surgen casi de manera espontánea en el deporte español. Es musher, es decir, su deporte son las carreras de trineos tiradas por perros. En España hay varios musher, pero pocos se atreven con lo que él hace: las grandes rutas nórdicas en carreras de más de 300 kilómetros, extenuantes, de varios días, al borde casi de la supervivencia. Campeón de Europa en la especialidad en 2006, es el único español que va a ser capaz de desafiar el 8 de marzo los 308 kilómetros de la Polar Distans, carrera que será Campeonato del Mundo de este año, en Suecia. Eso sí, lo hará como apátrida, porque la Federación Española –que no apoya a este deportista navarro ni con un euro–, se ha molestado en enviar una comunicación oficial vetándolo como representante de España. “Soy el único de los 130 participantes que quizás pueda ganar, pero nunca me llevaré el oro”, explica indignado desde Suecia. Realmente es un caso inédito.

Los problemas de Gallardo surgieron en el momento de la inscripción. Este musher navarro lleva preparándose con sus perros desde el mes de septiembre para este tremendo reto. El 31 de julio la WGA celebró una Asamblea, en la que, en su punto 13.1, decidió que la afamada carrera Polar Distans sería a la vez campeonato del Mundo de larga distancia de mushing (carreras de trineos tirados por perros). El mecanismo de un campeonato del Mundo se puso en marcha, y Gallardo valoró participar en el mismo, en atención a sus méritos en los campeonatos nacionales y sus medallas internacionales. El problema es que la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) no se enteró de que iba a haber un Campeonato del Mundo, mucho menos de que iba a ser en la exigente prueba que se disputa en Suecia. De hecho, se enteró cuando Gallardo intentó inscribirse por medio de la Federación, y se lo comunicó.

El relato kafkiano se puede seguir perfectamente email a email, todos ellos en poder de este diario. Cómo el musher navarro pregunta a la RFEDI cómo inscribirse y cómo esta ignora siquiera la existencia de un Campeonato del Mundo. El problema para Baltasar Gallardo es que el tiempo apremiaba, porque son muchos los participantes y pocas las plazas en la Polar Distans. De hecho, la organización abrió un cupo de 30 plazas más que se agotaron casi inmediatamente. Ante la premura, Gallardo se inscribió en la Polar Distans directamente para asegurarse una plaza en la prueba, al ver que la RFEDI seguía en la más absoluta ignorancia. Esto, incomprensiblemente, la RFEDI lo ha vivido como un agravio, del que se ha vengado duramente.

El día seis de este mismo mes, solo cuatro semanas antes de la prueba, la RFEDI seguía ignorando que la Polar Distans era el Campeonato del Mundo de Larga Distancia. De hecho, empezaba a encerrarse en tablas, al asegurar que si era un Campeonato del Mundo, ellos debían tramitar las inscripciones, y que la federación mundial, la WSA, no se lo había solicitado aún. Tanto es así que el 15 de febrero –tres semanas antes de la prueba– tuvo que ser la propia organización del Campeonato Mundial, la que informó a la RFEDI que aquello era un Campeonato del Mundo, aprobado en Asamblea por 38 votos por dos en contra, ni más ni menos que el 30 de junio de 2016: “Si la RFEDI no lo sabía, lo lamentamos. La WSA está preocupada porque España esté representada”. Pero la Real Federación Española de Deportes de Invierno –que no ha querido contestar a la reiteradas llamadas de este diario–, no.

“Si la RFEDI no lo sabía, lo lamentamos. La WSA está preocupada porque España esté representada”, explica la propia organización a la Federación española

Como un cuchillo de hielo, al día siguiente, sin firma personal, sino con el pie de “Administración general”, aunque enviado desde el email de Concha Meneses, la RFEDI dice a la WSA, al Mundo, que “creemos que nos hemos explicado en cuanto a la participación de Baltasar Gallardo en la Polar Distans, y no hay nada más que decir al respecto”. Y la posición es que “le rogamos que acepte el hecho de que el RFEDI tiene sus propias reglas para que los mushers españoles participen en Campeonatos Internacionales oficiales, representando a la RFEDI y España, y entiendan que para nosotros no es posible que un musher, que no ha sido asignado para este evento, podría representar ni actuar en un evento en nombre de la RFEDI y España”. No lo ha designado para una carrera, más que nada porque incluso ignoraba que existía esa carrera. Gallardo correrá sin patria.

Email de la RFDEI negando toda posibilidad a Gallardo de representar a España.

La desolación de Baltasar Gallardo, que estos días ultima los entrenamientos para el Mundial en una apartada aldea de Suecia, es inconsolable. El musher navarro competirá con el dorsal 36, pero como apátrida, al contrario del resto de mushers del mundo, cuyas federaciones no se han sentido tan agraviadas como la española, y sobre todo, supieron que se convocaba este Campeonato del Mundo a tiempo.

Web de la Polar Distans en la que anuncia que es el Campeonato del Mundo.

Baltasar Gallardo corre con todos los gastos de su participación, sin ayuda de ningún tipo. Unos gastos que no son menores, ya que solo el viaje a Suecia (3.500 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta) con su equipo de asistencia, perros y trineo, no ha sido inferior a los 8.000 euros hasta ahora. Sólo la inscripción –que desde luego la RFEDI ni siquiera se ha planteado pagar jamás– es de casi 500 euros. Un campeonato que empezó a preparar en septiembre, yendo antes del amanecer a los caminos arenosos de Bardenas a entrenar a temperaturas bajas con sus perros.

La RFEDI, con casi cinco millones de euros de presupuesto, aloja de mala manera a los mushers en su seno, volcada como está en el esquí alpino. El problema es que las medallas internacionales llegan de la mano del mushing, de estos extraños que corren carreras brutales como la Polar Distans, de varios días de duración. Eso sí, el hecho de que el mushing no sea olímpico le quita atenciones de la Federación, hasta el punto de que muchos años se ha quedado incluso sin presupuesto, a cero euros, para toda la temporada, o se ha saltado Campeonatos de España "por falta de presupuesto".

La desatención es tal que a Gallardo en un Campeonato del Mundo anterior, antes de poder participar, la organización le reclamó abonar él los derechos que durante años la RFEDI no había abonado a la WSA. Los pagó de su bolsillo, en efectivo y sobre la marcha.

Antes de un campeonato del Mundo, a Gallardo le exigieron que pagara los derechos que la Federación Española había "olvidado" pagar durante años. los abonó de su bolsillo

En estos tiempos de desafío soberanista, un solitario musher navarro solo aspiraba a competir con la bandera de su país. Ni siquiera reclamaba ayuda para desplazarse a representarlo al Círculo Polar Ártico, solo tener una bandera y representar a su país. La soberbia de la Federación de Deportes de Invierno que preside José María Peus, se lo va a impedir. El 8 de marzo afrontará por las pistas nevadas de Suecia, junto a sus perros, el solitario desafío de recorrer lo más rápido posible una distancia descomunal, 308 kilómetros. Más solitario que nadie, siquiera tendrá una patria por la que competir. No lo hará, desde luego, por España.