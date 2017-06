Cada viaje es un aventura: Los planes más relevantes para estas vacaciones

Pasarlo bien en Ibiza siempre es sencillo. Todo dispone para ello, la isla, el buen tiempo y sobretodo, la disposición de la gente. Pero la oferta en ocio crece y hoy día se siguen estableciendo las fiestas más trendy del planeta. En su máximo exponente se encuentran las fiestas a bordo de barcos, también conocidas como las boat party Ibiza. DJ’s conocidos amenizan las fiestas que se celebran a bordo de los barcos y los tickets que se ponen a la venta para acceder a estas fiestas se agotan a los pocos minutos. Una gran expectación sacude a los visitantes nocturnos a la isla. Y es que en Ibiza los turistas comunes, que hacen vida durante el día, son los de menor cantidad, que en verano tiene la mayor población flotante de Europa, ya que hay que contar a los cientos de miles de visitantes que acuden a ella por razones de ocio nocturno.

Se calcula que quienes viajan para disfrutar al máximo de la noche, también lo hacen de la costa y las calas, de agua cristalina y arena blanca. Aunque en este caso, las islas Baleares no constan entre las playas más calientes del mundo, o al menos no entre las diez del ranking que se publica a través de varios medios de comunicación, entre las que se hallan las de Argelia, México, Tanzania y Kenia. En el sexto puesto de este curioso ranking, constan las playas de la bahía de Murcia que por su excelente posición geográfica frenan los aire fríos que llegan del Atlántico, no en vano se denomina a ésta la Costa Cálida, también muy activa por lo que respecta a su oferta nocturna pero no al mismo nivel que lo hace la isla de Ibiza.

Parece ser que quién marca la oferta es el público, y no la misma oferta. Esto fue lo que ocurrió en las Baleares, que fueron escogidas como destino turístico por bohemios y hippies en los años sesenta y fueron centrando poco a poco los focos de interés, poniendo en Ibiza el de la fiesta y en menor medida en Menorca, Mallorca y Formentera, aunque a día de hoy se va extendiendo por encima de quienes tratan de mantenerse a salvo de ello y quieren gozar de la navegación, la naturaleza y de la vida diurna.

Vacaciones sobre ruedas y un regalo para viajeros muy singular

El alquiler autocaravanas crece por momentos a puertas de un verano que se prevé muy cálido, con temperaturas extremas en España, ya que abordo de ellas se puede ir cambiando de paisaje buscando aquellos que sean más agradables. El acceso online al servicio de alquiler ha superado el número de personas interesadas en pasar las vacaciones sobre ruedas, y entre este target de clientes se encuentran muchas familias de clase media que se ven en la tesitura de tener que optar por llevar a cuestas su alojamiento y así poder acceder a muchos lugares de la geografía; aunque muchas de estas autocaravanas también se instalen en campings destinados para ello donde se lleva a cabo un tipo de socialización entre personas de distintas procedencias. Los campistas, que habían llegado a ser en los años setenta el 40 por ciento de los veraneantes, han ido mermando en número, que no en vocación.

Y para agasajar a todo tipo de viajeros, nada mejor que hacerlo con el regalo de moda, un mapamundi grande en corcho en el que poder perderse con la mirada a la vuelta a casa, imaginando futuras vacaciones y destinos que conquistar, creando a la vez un espacio decorativo que ha de agradar a los miembros de la familia de todas las edades. Porque viajar, aunque sea en sueños, es imprescindible.