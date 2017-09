José Manuel Franco, el favorito de Ferraz que prevé integrar a las "familias"

La campaña para las primarias en el PSOE empieza de manera oficial este lunes después de que la entrega de avales haya dejado en tres los candidatos a liderar la organización en Madrid, una criba que se ha ido cociendo a fuego lento durante los meses de verano entre las distintas facciones del socialismo madrileño.

Los tres candidatos oficiales han conseguido buenos números en este primer paso, todos cerca de los 620 apoyos, el máximo de avales permitido por la organización: Juan Lobato, con 593 apoyos presentados y 528 válidos; Eusebio González, con 619 presentados y 587 válidos y José Manuel Franco, con 620 y 595 válidos. En este caso, la similitud de las cifras no permite hacer una comparación con la situación de los votantes de la federación madrileña, aunque sí ha servido para eliminar a otros dos precandidatos, Enrique del Olmo y Manuel Lucas, que no han conseguido el 2% del censo, el mínimo para poder optar a la secretaría general.

Todas las miradas se fijan en Franco, más aún después del verano. El portavoz adjunto de la Asamblea de Madrid y coordinador de la campaña de Pedro Sánchez en Madrid ha ido sumando apoyos, eliminando posible competencia en su mismo ámbito e, incluso, sumando voluntades de algunos socialistas que no están en su órbita.

La desaparición de la actual secretaria general, Sara Hernández, como posible candidata habla por sí sola de la importancia que da Ferraz a la federación madrileña. Antes de que empezara el verano, Hernández dijo con contundencia que se presentaría a las elecciones, pero septiembre le ha hecho ver las cosas de otro modo. La también alcaldesa de Getafe anunció su retirada de la contienda interna hace 10 días y mostró su apoyo expreso a Franco por las “similitudes”, dijo, entre sus proyectos. Además, Hernández ha conseguido integrar a varios personas de su equipo en la eventual Ejecutiva que Franco montará si consigue ganar, algo que se da por hecho tanto desde dentro como desde fuera de la organización.

Integración del sector de Carmona

Pero Franco no solo ha conseguido atraerse a Hernández y los suyos, sino que otros posibles candidatos también han decidido mantenerse al margen lo que, directa o indirectamente, puede beneficiar al favorito que, con estos rivales, podría no necesitar una segunda vuelta para hacerse con el liderazgo del PSOE madrileño. Uno de los nombres que más ha sonado para la contienda madrileña es el de Antonio Miguel Carmona. También el verano ha sido clarificador para el concejal del Ayuntamiento de Madrid, que con el arranque de septiembre anunció que no se presentará a las primarias después de no aclarar si daría el paso o no.

Nada más acabar el verano, y a días del cierre de candidaturas para las primarias, Carmona defendió su tesis integradora en un artículo publicado en ‘El País’, en el que pidió que se consiguiera una ejecutiva con el apoyo del 80% de la militancia. “No me presento a las primarias a secretario general del PSOE de Madrid para evitar más divisiones en el partido”, decía el texto y por eso el concejal socialista ha decidido que el apoyo con el que cuenta en Madrid sea “determinante, pero para sumar”.

Muchos leen en la retirada una posible negociación entre ambos, que son viejos conocidos –el ahora candidato de Ferraz fue jefe de campaña de Carmona en las elecciones municipales de 2015– pero, por el momento, no se han conocido detalles que apunten en esa dirección. Aun así, la petición de integración y unidad del concejal madrileño, que según su entorno sigue manteniendo el apoyo de varias agrupaciones, da muestra de un apoyo encubierto del que muchos de los suyos sí han renegado, tras pedirle durante meses que diera el paso para hacerse con el liderazgo de Madrid.