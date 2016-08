Rivera: "La guerra fría de PP y PSOE simboliza la decadencia del bipartidismo"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado la falta de entendimiento entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en su reunión de esta mañana y ha considerado que "la guerra fría" entre el PP y el PSOE "simboliza la decadencia de un sistema agotado", la del "bipartidismo decadente que ha llegado a su fin".

En una reunión de su grupo parlamentario previa al debate de investidura que comienza mañana en el Congreso, Rivera ha dado cuenta del acuerdo alcanzado entre Ciudadanos y el PP para votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy, que en principio no saldrá por no contar con los votos suficientes.

Pese a que el PSOE ha reiterado su "no" a Rajoy, Rivera ha asegurado que él no tira la toalla y ha dicho que hasta el próximo viernes, cuando se celebrará la segunda votación de investidura, si no prospera la del miércoles, hay tiempo para tratar de convencer a los socialistas de la necesidad de que desbloqueen la situación.

Rivera ha puesto en valor el papel de C's y ha señalado que sus 32 escaños son los que, en términos deportivos, más rendimiento han dado, porque han demostrado que son capaces de acordar con "los que no se hablan" entre ellos. Así, ha recordado que hay un centenar de medidas que han firmado tanto el PP como el PSOE.