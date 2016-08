El PNV no aceptará la investidura de Mariano Rajoy

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido dirá "no y no" a "una investidura de Mariano Rajoy y del Partido Popular, tanto hoy como el 26 se septiembre, después de las elecciones vascas.



Ortuzar ha hecho esta afirmación durante el tradicional acto de apertura del curso político vasco que su partido celebra cada año en la localidad guipuzcoana de Zarautz, tras las vacaciones de verano, y en el que ha estado acompañado por el lehendakari y candidato a la reelección por el PNV, Iñigo Urkullu, y el también aspirante jeltzale al Parlamento Vasco Joseba Egibar.



"Ni hoy ni el 26 de septiembre el PNV va a apoyar a Rajoy y al PP para que gobiernen España de la mano con Ciudadanos. ¿Queda claro?", ha señalado Andoni Ortuzar.



"Nos siguen metiendo en una dinámica en la que cada cual elude sus responsabilidades, tratando de endosar a los demás unas decisiones que no son nuestras", ha insistido el líder jeltzale, quien se ha preguntado si alguien cree que, "de la noche a la mañana", al PNV se le han olvidado los cuatro últimos años del "rodillo", los "recortes", la "recentralización" y los "recursos" del PP.



Ha aclarado, en este sentido, que, "en España, con el PP y Ciudadanos" su partido no irá "ni a heredar", al tiempo que ha augurado que, tras las elecciones vascas, el Partido Popular estará "en el vagón de cola de este país".



Ortuzar ha criticado además la "incapacidad" de los partidos para llegar a "un simple acuerdo" que permita formalizar un Gobierno en España, "jugando al escondite" y "haciendo las sumas imposibles" con "la amenaza cierta de que, si no se ponen de acuerdo, habrá terceras elecciones en Navidad".



Por su parte, el lehendakari y candidato a la reelección, Iñigo Urkullu, ha advertido de que el acuerdo que intentan cerrar el PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy supone "una vuelta al pasado y al puro centralismo", porque "pretenden eliminar la singularidad vasca y vaciar el bienestar de Euskadi".



"¿Cómo alguien puede pretender que el PNV, por acción u omisión, apoye esto?", se ha preguntado Urkullu, quien ha asegurado a renglón seguido que resulta "imposible".



El lehendakari ha precisado que "dentro de un mes", cuando se celebren las elecciones autonómicas, los vascos tendrán "la oportunidad de responder".



"Hacemos un llamamiento a la defensa de los intereses de Euskadi frente a quienes quieren liquidar nuestro autogobierno", ha dicho Urkullu, que ha apelado también a la "defensa" de una "agenda vasca" consistente en "más autogobierno, más bienestar, más convivencia y un nuevo futuro político".