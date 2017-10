La independencia puede llevar al paro a un millón de catalanes del sí o del no

El beneficio que obtiene Cataluña de sus ventas al resto de España supone anualmente casi 55.000 millones de euros. Esta cifra pulveriza por su magnitud, según Societat Civil Catalana (SCC), el supuesto robo de más de 16.000 euros anuales por impuestos que no acaban en dicha región, aun sin dar por buena dicha proclama.

Los datos, que proceden de las propias tablas input/output del Gobierno catalán, arrojan abundantes evidencias del suicidio económico que supone la independencia catalana. La población asalariada en Cataluña vinculada con productos que se venden mayoritariamente en otras comunidades de España supone casi un millón de trabajadores. Una cifra relevante porque la población empleada ronda los 3,2 millones en toda Cataluña y el paro linda el medio millón. Por tanto, peligra un tercio de los puestos de trabajo que hay en Cataluña por el intento de sedición.

La secesión supone, entre otras cosas, aranceles, pérdidas de mercado... Los expertos de SCC auguran un bajón del 40% al 50% de las exportaciones catalanas a España por extrapolación de regiones que siguieron la senda de la secesión.

Independencia es un término político que no tiene paralelismo en el mundo económico. Hay subsectores catalanes que dependen de un 40% a un 70% de sus ventas al resto de España. La media es un 30%. El 60,5% de la producción de papel catalana depende de las compras de la otra España. Si hablamos de alimentos y tabaco, la dependencia es del 57%.

Este porcentaje de indisoluble maridaje comercial es del 56,4% en productos farmacéuticos; del 54,6% en edición de libros; del 54,5% en madera y corcho. Y la cota más alta de dependencia son los lácteos catalanes: el resto de España le compra el 72% de la producción.

La industria del textil, tan útil para fabricar miles de esteladas, tiene como cliente en un 52% a los españoles de allende el Ebro. La industria química vuelca el 48% de sus ventas en el resto de España. El sector del transporte de mercancías factura el 48% de sus ingresos a los españoles que viven fuera de Cataluña. Ni siquiera el sector de actividades recreativas y deportivas, por más que el Barcelona sea más que un club, puede vivir de espaldas a España: el 40,1% de sus ingresos vienen de las regiones que pertinazmente son acusadas de robar a Cataluña.

Y estos datos no proceden de la factoría mediática de Moncloa. Son datos oficiales de las tablas que maneja el Gobierno catalán que hoy empuja a la secesión. Si el volumen de beneficio generado en Cataluña por culpa de España es de 54.494 millones, el de producción rebasa toda digestión aritmética: de los 418.000 millones que produce, 130.000 millones lo hace con destino a otras zonas de España. Un tercio de su producción va inexorablemente unida a España.

La "España ladrona" es con diferencia el mejor mercado catalán: cuadriplica en volumen al siguiente cliente, el francés. Cataluña vende al resto de españoles –que son 40 millones de habitantes – cuatro veces más que a todos los franceses –que son 60 millones de habitantes- lo que, apostilla SCC, “da idea de cómo formar parte de un mismo país beneficia a las relaciones comerciales.”

¿Qué significan esos 54.494 millones de beneficio, valor añadido o riqueza para Cataluña logrados por sus ventas al resto de España? Hay una manera explosiva de visualizarlo: cada catalán recibe cada año 7.200 euros gracias a que sus empresas tienen como cliente preferente al resto de España.

De ser ciertos los dos millones de votos separatistas que Puigdemont dice haber cosechado en su incontrolada e ilegal consulta…esos votantes secesionistas han recibido 14.400 millones al año gracias a las compras que les hacen los ciudadanos de otros lugares de España.

Pero esto es el presente de esa masa de votantes rupturistas. El futuro puede ser menos festivo si se culmina la secesión: un millón de trabajadores catalanes pueden perder su empleo por su estrecha vinculación con compras españolas. Es decir, una cifra equivalente a la mitad de supuestos partidarios del sí puede ingresar las colas del paro de su futura república catalana.

No en vano, las compras del resto de españoles generan en Cataluña 973.000 puestos de trabajo, un 27% del total del empleo existente en Cataluña. Más de 1 de cada 4 empleos en Cataluña dependen del resto de España. Por sectores destacan los 333.000 empleos catalanes generados por el resto de España en el sector comercio, los 235.000 de la industria o los 144.000 en diversas actividades profesionales.

Se presenta a la secesión de Cataluña como si no tuviera ningún efecto sobre las relaciones comerciales con el resto de España (“si nos compran ahora, nos comprarán después”). Sin embargo, no existe ni un solo caso de secesión que no haya afectado al comercio, según SCC.

“Los estudios realizados a nivel internacional concluyen que la aparición de una nueva frontera política conlleva una caída entre el 33% y el 66% sobre el comercio bilateral existente con anterioridad a la creación de esa nueva frontera, como consecuencia del conocido border effect o efecto frontera”.

En el caso de la economía catalana, levantar una frontera con su principal mercado, el resto de España, podría suponer en promedio una pérdida de 27.247 millones de euros en riqueza anual (en buena parte en menores beneficios de las empresas catalanas) derivado de la notable caída de ventas al resto de España.

Y, por otra parte, afectaría negativamente también al empleo con unos despidos que podrían partir del medio millón de trabajadores (hasta el techo del millón que viven de tales exportaciones). Bastaría con dejar de ser su cliente especial para sembrar la ruina. Si España se situase a la misma altura que Francia por volumen de compras Cataluña perdería más de 40.000 millones de beneficios y 720.0000 empleos.

Una secesión de Cataluña, incluso siguiendo formando parte de la UE, sería tremendamente gravosa para la economía catalana. En todo caso, los expertos de SCC apuntan ya una caída que supera el 3%, porcentaje emblemático en Cataluña, del PIB por la deriva soberanista y alejándose de la marcha a escala nacional.