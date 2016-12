El 76% de vehículos matriculados en España en 2016 son poco contaminantes

El 75,9 % (797.460 unidades) de los turismos y todoterrenos matriculados en España entre enero y noviembre de este año (1.049.982) son poco contaminantes, ya que emiten entre 0 y 120 gr/km de CO2 a la atmósfera, lo que les exime de pagar el impuesto de matriculación.



Según datos facilitados por la patronal de los concesionarios Faconauto, este tipo de vehículos ha crecido un 15,4 % en comparación con el mismo período de un año antes.



De acuerdo con los datos que proporciona esta asociación, las únicas matriculaciones que han descendido en comparación con los once primeros meses de 2015 han sido las de los vehículos con mayores emisiones.



Así, las matriculaciones de vehículos de entre 160 y 199 gr/km de CO2 han caído el 16,9 % (hasta 15.904, lo que les da una cuota del 1,51 %) y las que superan los 199 gr/km el 36,08 % (hasta 5.011 y una cuota del 0,48 %).



Faconauto y la patronal Ganvam reclaman que las limitaciones al tráfico no sean por matrículas pares o impares -como ha hecho este jueves el Ayuntamiento de Madrid para reducir la contaminación- sino a los vehículos más antiguos y más contaminantes.



De acuerdo con los datos de la patronal de fabricantes Anfac, de todos los turismos y todoterrenos vendidos en España de enero a noviembre solo el 2,9 % son híbridos y eléctricos.



Estos vehículos también están exentos de las limitaciones a la circulación de las grandes ciudades.



Otro dato a tener en cuenta que destacan las tres patronales cuando se habla de prohibiciones a la circulación es la edad media de antigüedad que tiene el parque automovilístico español.



La última memoria anual (de 2015) de Anfac cifra en 27.953.465 el número de vehículos (incluidos turismos, camiones, autobuses y tractores industriales) que circulan por las carreteras españolas.



La edad media de antigüedad que tienen es de 11,6 años a pesar de que los recientes Planes PIVE han permitido el achatarramiento de más de un millón de coches antiguos.



Anfac estima que hasta 2020 no se conseguirá un descenso en la antigüedad y Faconauto ha asegurado a Efe que a finales de 2016 subirá hasta los 11,9 años.



De los 22.355.022 turismos que circulan por España (el 1,5 % más que en 2014), el 57,8 % (dos puntos porcentuales más en tasa interanual) tiene más de diez años.



En el caso de los camiones y los comerciales ligeros (4.852.219, el 0,3 % más) el porcentaje de los que sobrepasan la década son el 65,3 % (cuatro puntos porcentuales más que un año antes), en el de los autobuses y autocares (60.251, el 0,8 % más) el 54,3 % (dos puntos porcentuales y tres décimas más que en 2014) y en el de los tractores industriales (195.681, el 5,2 % más) el 42,1 % (medio punto porcentual más).



Por ello, las tres patronales inciden en la necesidad de que se vuelva a aprobar un Plan PIVE que rejuvenezca el parque automovilístico.