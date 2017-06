Redecora tu casa este verano

Quien más y quien menos cambiaría algo de casa. Bien porque lleva mucho tiempo viendo las cosas igual o porque no está del todo conforme con los elementos que hay, el caso es que seguro que te encantaría hacer algún cambio. Igual hasta lo haces regularmente, moviendo los muebles de sitio o mirando en tiendas especializadas qué novedades puedes incorporar manteniendo tu estilo. El verano es una época que invita a estos cambios, ya que los días son más largos, la temperatura permite trabajar fuera de casa, por ejemplo en la terraza, y si se pinta o se hace algún otro tipo de cambio que requiera que los materiales sequen, el proceso dura menos tiempo. Veamos algunas cosas que te permitirán redecorar de forma sencilla.

Poner una mampara en el baño

¿Quieres decirle adiós definitivamente a la cortina de la ducha? Se trata de un elemento que parece ya del siglo pasado, incómodo y frágil que puede que tuviera utilidad antaño, pero que hoy apenas parece servir. Sobre todo ahora que cada vez es más sencillo y asequible poner una mampara. Incluso si te gusta el bricolaje, puedes ponerte manos a la obra y colocarla tú. Solo necesitas tomar bien las medidas y encontrar en sitio adecuado para que te la entreguen lista para colocar. Vas a encontrar muchos modelos diferentes, aunque las mamparas de ducha Kassandra en solomamparas.es son una de las mejores opciones.

Una mampara es más que un simple protector de salpicaduras. Viste tu cuarto de baño con elegancia sin ocupar espacio. Así que es la solución ideal para todos los tamaños, incluso los más pequeños.

Cambiar la cocina sin hacer obra

Es verdad que la cocina es, junto con el cuarto de baño, uno de los espacios de la casa en la que para cambiar hay que hacer muchos desajustes. Sobre todo si quieres cambiar de sitio el fregadero o el lugar donde tienes la lavadora. Aunque hay formas de renovar tu cocina y darle un aire nuevo tan solo cambiando las puertas o pegando vinilos adhesivos en los azulejos. Una forma impresionante de tener una cocina casi nueva sin demasiado esfuerzo.

El tema de los electrodomésticos es otra historia. Cuando amueblamos tu cocina, lo normal es dejar huecos específicos para ubicarlos, así que no hay lugar para cambiarlos de sitio. Y si tienes alguna avería, no intentes arreglarlo tú si no tienes conocimientos, como aconseja este servicio técnico Balay Murcia. Hay trabajos que solo pueden hacer profesionales.

Apúntate al “IKEA Hacking”

IKEA ha sido una de las marcas que más ha revolucionado el mundo de la decoración. Sus muebles multifunción y detalles que permiten aprovechar al máximo cualquier rincón incluso ha llevado a un movimiento decorativo, conocido como “IKEA Hacks”. Es decir, tunear los muebles de esta tienda para crear composiciones únicas. Y es que en decoración low cost IKEA es toda una inspiración para los amantes de los cambios.

Lo mejor de esta tendencia es que no hay nada prohibido. Solo necesitas algo de imaginación y conseguirás artículos decorativos y útiles totalmente personalizados.

Disfruta este verano de cambiar tu decoración

Estas son unas cuantas ideas para que al terminar el verano tengas la sensación de haber aprovechado el tiempo. Pero hay muchísimas más, algunas muy originales, baratas y que puedes hacer con tus propias manos, como las que encontrarás en por4pavos. Así que si te falta inspiración, no tienes más que entrar en la web y ver todo lo que se puede hacer por muy poco dinero.