¿Cómo puede ayudar Bizpills en el trabajo del día a día de una empresa?

Todos los lunes por la mañana hay una reunión en la sede de la empresa en Madrid. Pero esta semana es diferente. En lugar de repasar toda la lista de proyectos y objetivos por cumplir e intentar tratar de encontrar los motivos por los que no se han desarrollado o alcanzado antes, en esta ocasión la solución está sobre la mesa. Se trata de Bizpills consultora tecnológica especializada en RRHH que puede ayudarnos a mejorar el trabajo diario en varios aspectos.

La especialización y tecnologías ofrecidas por esta consultora pueden abarcar prácticamente cualquier reto de un trabajo actual en Madrid, pero específicamente para nosotros la ventaja de contar con su ayuda se va a notar principalmente en 4 aspectos.

Mayor efectividad en la formación de los profesionales

Hemos intentado en varias ocasiones adquirir nuevos conocimientos para mejorar nuestra competitividad profesional, pero los inconvenientes son casi siempre los mismos. Los cursos no se adaptan a nuestras necesidades, el material y la formación no se acopla a nuestro ritmo y horario de trabajo e, incluso, en ocasiones algunos de los responsables del curso formativo no estaban al nivel que exigimos.

Bizpills ofrece un sistema de formación para la empresa en el que no encontramos ninguno de estos inconvenientes. Se trata de itinerarios formativos preparados a medida para nuestros requisitos profesionales, que podemos elegir entre metodología presencial, e-learning y blended.

Además de la personalización del curso, esta empresa ofrece consultoría pedagógica y servicios de tutorización, por lo que nos sentimos respaldados y acompañados durante todo el proceso de aprendizaje en cada una de las fases del ciclo formativo.

Mejora del liderazgo empresarial

Para cualquier trabajo en Madrid es típico responsabilizar al directivo de más alto cargo del fracaso en la consecución de un objetivo. Y en parte es que es responsabilidad suya no haberlo conseguido, pero para ser justos quizás sea el liderazgo lo que está fallando en la estrategia.

Un buen líder directivo requiere tener unas habilidades y competencias estratégicas con las que no se nace precisamente, sino que requiere de experiencia y aprendizaje, algo que desde Bizpills también nos pueden ofrecer.

Sus escuelas de liderazgo y manuales de estilo directivo mejoran considerablemente la gestión del gerente, presidente o director de cualquier empresa. Se aprende a crear e implementar itinerarios de desarrollo, modelos de evaluación del desempeño y soluciones concretas para mejorar las competencias del máximo responsable de la empresa, que luego trasladará al resto del personal.

Máxima efectividad comercial

Por descontado, en una gran parte de trabajos en Madrid el componente comercial está bien presente y de él depende el óptimo desarrollo de una empresa tanto en el día a día como en los balances anuales.

Uno de los aspectos que más nos ha sorprendido es que también nos ofrece soluciones orientadas a potenciar el desarrollo comercial en base a la implantación de una correcta y adecuada estrategia de ventas con la que poder alcanzar los objetivos impuestos.

La búsqueda de la máxima efectividad comercial se consigue en base a distintas soluciones. Puede ofrecer desde manuales y catálogos de productos y servicios hasta evaluar y desarrollar las competencias comerciales de los profesionales en el departamento.

Además, puede implantar y gestionar escuelas de ventas, modelos de sistemas comerciales en una empresa, ocuparse de la gestión del material comercial y de la digitalización de eventos. De hecho, su especialización en las nuevas tecnologías la convierte en la opción idónea para iniciarse o desarrollar más todavía el almacenamiento en la nube, que cada vez se implanta con mayor presencia y eficacia en las empresas.

Comunicación interna y útil

Uno de los aspectos que se puede identificar en los trabajos de Madrid actuales, como base de un gran número de problemas profesionales, consiste en una comunicación interna errónea o inexistente.

En otras capitales del mundo transmitir de manera adecuada la cultura de empresa se convierte en uno de los principales objetivos en el trabajo diario. Bizpills también puede ayudarnos a mejorar precisamente en esta mejora de la estrategia de comunicación interna de nuestra empresa.

El objetivo es que todos los que trabajamos en ella compartamos una meta común, una cultura propia y unos valores corporativos que nos definan de manera individual como profesionales de la empresa, así como también con un enfoque general, como si la compañía fuera un todo inquebrantable.

Las soluciones propuestas por la consultora en este apartado abarcan todas las posibilidades que una comunicación interna profesional podría ofrecer hoy en día, desde Welcome packs hasta una estrategia detallada de marketing interno, manuales de compliance, gestión administrativa, planes de comunicación interna... Lo importante es que al final la cultura de empresa se asienta, se transmite a todos y unidos buscamos un objetivo profesional común, como trabajadores y como empresa al mismo tiempo.