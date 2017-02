“Cuánto cuesta”, la página web que le pone precio a casi cualquier cosa

¿Alguna vez te has preguntado cuánto podría costarte contratar a un detective privado? ¿A un entrenador personal? O, incluso, ¿cuánto vale un entierro? Ahora todas estas preguntas tienen respuesta en la web cuanto-vale.com, una página web dirigida a indicar cuánto cuesta todo lo que te puedas imaginar.

Si alguna vez te has planteado contratar a un detective privado, ahora ya puedes saber el precio medio estimado de sus servicios que rondarían los 70€ en horario habitual prestando un servicio de vigilancia de entre 1 a 5 horas. Si la vigilancia, por el contrario, se llevase a cabo en días festivos u horas nocturnas el coste podría aumentarte casi un 50%. Pero esto no es todo, en esta curiosa página web te detallan todo tipo de casos posible con sus respectivas tarifas: si se necesita material especial, si se trata de un detective para descubrir una infidelidad, si el objetivo es la búsqueda de personas desaparecidas…

Otro dato curioso que nos ha llamado la atención es el de cuánto cuesta un entierro en España, pues nunca nos habíamos planteado esta pregunta. Aquí nos indican que un entierro medio en España podría salirnos por unos 3.500€ aunque, la cantidad final de un funeral completo, dependería de factores variables como las tasas de administración, el coste del servicio del tanatorio cuyo precio fluctúa bastante dependiendo de la ciudad, del traslado en el coche fúnebre, de la calidad y modelo que se elija en el caso del ataúd, las flores… Sin duda, el abanico de opciones es muy amplio.

Si has planteado sacarte el carnet de conducir deberías saber que podría rondarte los casi 700€ en el caso de que no tengas que repetir ningún examen. Este dato pertenece únicamente a Madrid, en otras Comunidades Autónomas seguramente sea un poco más económico pero, como referencia, no esta mal.

Metiéndonos ya en la sección de objetos nos capta la atención saber el precio de los pañales, pues siempre hemos escuchado que es una de las cosas más caras a la hora de traer un bebé al mundo debido a la gran cantidad de unidades que se usan al día. Aquí se hace una detallada comparativa del coste de los pañales dependiendo del supermercado donde los compres. Sin duda, se agradece ya que no está de más el poder ahorrar un poquito.

¿Y los diamantes? ¿Cuánto vale un diamante? No siempre se le pueden poner precio a las cosas, como es el caso. Sin embargo, nos ofrecen datos curiosos sobre esta piedra preciosa así como las características a tener en cuenta para cuantificar su valor.