“Una amiga ligó con mi novio por una App y me lo pasó”

La estilista Cristina Rodríguez acudió en la noche de este jueves al cóctel de los Premios Goya organizado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Allí habló con la prensa sobre lo contenta que está por su doble nominación gracias a su trabajo como diseñadora de vestuario en ‘No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas’ y ‘Tarde para la ira’, y también sobre el papel de Carlota Corredera en ‘Cámbiame’ y de su ajetreada vida personal.

- Dos nominaciones en la misma edición…

- Es muy fuerte, es un regalo de la vida. Bueno, en realidad me lo he ganado, porque me levanto a las cinco, descargo camiones, lavo la ropa… soy de currar. Vosotros creéis que porque vaya así vestida no curro, pero trabajo mucho.

- A quién se lo va a dedicar si ganas alguno.

- Tengo el discurso desde que tengo 25 años. No voy a decir a quién se lo dedico, es sorpresa. Hay alguien del cine, un colectivo, que es el gran olvidado, y que me ha hecho muy feliz durante todas las películas que he hecho. Son unos que ganan muy poco y que son muy importantes, hasta ahí puedo leer.

- ¿No va a incluir a su novio en el discurso?

- Creo que no. Se lo merece todo, pero solo llevo un año con él. A ver si luego me deja y cada vez que vea el discurso lo recuerdo. Aun así es maravilloso, espero que luego no sea un psicópata o que sea gay, porque siempre me pasan estas cosas raras. Pero es que el premio se lo tengo que dedicar a todas aquellas personas con las que he trabajado durante los 25 años que llevo en la profesión.

-¿Cómo es ese chico del que se le ve tan enamorada?

- Es un buen tipo.

- ¿Cómo le conoció?

- Pues es que estaba hasta las narices de ir a bares. He ido a muchos bares, he bailado mucho… pero me gustaba más ligar desde el sofá de mi casa. Primero lo conoció una amiga, y me dijo que no era para ella y me lo pasó. Entre las mujeres hay que apoyarse, y si hay que dejarse a los ‘churris’, pues se hace. En este caso no lo probó, pero si lo hubiera probado no hubiese pasado nada. Es un chico de Madrid muy pudoroso.

- ¿Va a ir a la gala con él?

- Sí. Pero no voy a posar con él, porque no le va a hacer gracia.

- Y cómo lleva su éxito.

- A mí siempre me han gustado los hombres poderosos. Y estaba bastante harta de que se centraran solo en su trabajo y a mí me dejaran un poco de lado. Ahora con él, aunque le vaya muy bien profesionalmente, ¡piensa en mí! Por la mañana mira la audiencia y me la envía.

-¿Es celoso?

-Interviú lo hice porque él me dijo, "hazlo". Es un poco celoso, como todo el mundo, aunque se lo calla.

- ¿Se plantearía algo más?

- Yo sí, me encantaría casarme. Me he casado una vez, pero me gustaría más.

- Cambiando de tercio, es tan llamativa y tan conocida en el mundo de la televisión.. ¿esto ha sido un impedimento para que la tomen en serio en la industria del cine?

- Yo voy al set vestida de dorado. A veces el director de foto empieza a ver destellos y se vuelve loco. A mí quien me llama me conoce, y saben cómo soy. Con los actores no he tenido nunca ningún problema. Con Inma Cuesta me pasó una cosa, y es que ella creía que le iba a machacar, que iba a ser muy estricta, y en un principio ni me habló en las pruebas de vestuario. Luego me confesó que es que tenía un poco de miedo. En realidad soy una consentidora de actores, y siempre les visto con prendas con las que estén cómodos.

- ¿Tiene ya el modelo para la gala de los Goya?

- Me lo está haciendo Emilio Salinas, un gran amigo y compañero. No puedo contar mucho, pero si todo va bien, os puedo decir que van a ser como dos vestidos en uno.

- Y cómo ve a Carlota como presentadora de ‘Cámbiame’.

- Creo que es muy buena profesional, lo que pasa es que llevamos poco tiempo con ella. Pero es una tía fantástica, y generosa con nosotros, que somos un poco niños malcriados. Es muy disciplinada, como yo. Además también es ambiciosa.

- Ella dijo que la primera grabación fue difícil, que había tensión.

- Nosotros es que queremos mucho a Marta Torné. Y nos da mucha pena que se haya ido de nuestra familia. Entonces claro que al principio fue difícil, porque no estábamos acostumbrados a ella y nos teníamos que adaptar.