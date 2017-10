Alba Carrillo presume de novio entre rumores de boda

Alba Carrillo ha vuelto a recuperar la sonrisa. Parece que la nueva colaboradora de 'Sálvame' ha dejado atrás las lágrimas y los lamentos para adentrarse en un nuevo mundo en el que la positividad prima por encima de todo. La madrileña comenzó hace unos meses a presumir de nuevo chico, del que tardó en reconocer que era su novio, pero con el que al fin consolidó su relación.

Ahora ambos se muestran felices, contentos e ilusionados con la nueva etapa que están atravesando. De hecho, han llegado a las redacciones rumores de boda, y es que la modelo estaría dispuesta a avanzar un poco más en su noviazgo y casarse con este ingeniero al que le es ajeno el mundo de los medios de comunicación.

Te robo la foto 📸 Gracias por hoy y por siempre 🎉 #tbt #maldivas #2017 #summer Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 2:50 PDT

Fue Kiko Hernández quien advirtió en 'Sálvame' que Alba ya está pensando en su boda con David. Es más, se atrevió a desvelar la fecha elegida por la pareja:el 1 de septiembre de 2018. Carrillo ya ha contado que ambos están muy integrados en las respectivas familias del otro y que su hijo, Lucas, está encantado con la relación de su madre. Sin embargo, poco después de que Kiko lanzara la bomba, ella desmentía que fuesen a casarse.

"De verdad que no, que no me caso. Me da como ardor de estómago", declaraba a EP Carrillo, que admitía que algo de 'alergia' le da el matrimonio después de su experiencia fallida con Feliciano. "Ahora así, sin conocernos como se debe de conocer... Es que aun conociéndote te llevas los sustos que te llevas, yo en principio no", añadía, antes de reconocer que sí pedirá la nulidad al tenista.