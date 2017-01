El PP pide a su concejal de Gran Hermano Vip que entregue su acta

No sólo no quieren que gane el reality sino que incluso ya han manifestado que se avergüenzan de él. Los compañeros de partido de Sergio Ayala, el político de esta nueva edición de Gran Hermano VIP, han dejado claro hasta dónde están de él, por mucho que éste les dijera antes de comenzar el programa que "se trata de un trabajo más y no estaré mucho tiempo fuera”.

Tal y como ha contado El diario de Castilla, los concejales del PP de Medina del Campo (Valladolid) y la comisión permanente de la gestora -que se hace cargo del partido desde la dimisión del que fuera su presidente-, además de mostrar su descontento con él le han pedido que entregue su acta de concejal.

El grupo mayoritario en la oposición en el Ayuntamiento ha sufrido su primer gran fiasco del recién comenzado año y lamenta el haberse enterado de la participación de su compañero en el reality a través de los medios de comunicación, "y no “porque Sergio nos comentara nada". Y eso que, según estos concejales, “estaba avisado y nos comentó que nunca más iría a un programa de estas características. Entendemos que tenga firmado un contrato de confidencialidad, pero lo que no nos parece bien es cómo nos hemos enterado y que Ayala no comentara nada a nadie sobre su decisión”.

Eso sí, la decisión de Sergio Ayala no les ha pillado del todo por sorpresa ya que con anterioridad fue pretendiente en Mujeres y hombres y Viceversa e incluso representante de Castilla y León en el certamen de belleza 'Bello España'.

El portavoz de la gestora, Luis Carlos Salcedo, que ha calificado esta entrada en Gran Hermano VIP como "la peor crisis que hemos tenido hasta el momento", sobre todo porque "este programa no es la imagen que queremos dar del PP", y asegura que la reunión que mantuvo su grupo municipal con el ya concursante fue tensa: 'Le pedimos explicaciones sobre esta decisión de la que nadie sabíamos nada”,

Por el momento Ayala se ha aferrado a su acta y se ha negado en rotundo a dimitir, aunque varios miembros de su partido le recuerdan que de no haber sido concejal no habría entrado nunca en un programa como Gran Hermano VIP, "es el gancho que tiene ya que, sin serlo, jamás habría entrado en un concurso de estas características”.