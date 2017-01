Las condiciones de Isabel Pantoja para ir a El Hormiguero

El lunes está previsto, otra cosa sería una sorpresa, que El Hormiguero bata su récord de esta temporada y puede que hasta de toda su historia. La presencia de Isabel Pantoja, las revelaciones que pueda hacer, se esperan como agua de mayo, aunque estemos en enero, y por eso Bertín Osborne y Telecinco parecen estar que trinan por haber preferido a Antena 3 antes que a ellos.

Lo que no se sabía era si la tonadillera habría impuesto alguna condición para acceder a ser entrevistada por Pablo Motos y parece que así ha sido, según ha desvelado Vanitatis. Y es que después de diez meses de silencio absoluto no podía ser de otra forma para la que será su primera entrevista televisada en España después de su salida de prisión, y la única que ofrecerá con motivo de la promoción de su último disco.

Al parecer, gran parte de la aparición ya ha sido previamente pactada, por lo que habrá que ver si el conductor, Pablo Motos, seguirá el guión o tirará de improvisación. Lo que no ha podido evitar ya Motos es que la entrevista no sea en directo, sino en un falso directo, como ha ocurrido otras veces, sobre todo cuando han intervenido estrellas de cine norteamericanas.

Tanto la productora como la discográfica de la cantante han decidido optar por la segunda vía para que no surja ningún imprevisto. Otra novedad podría ser la duración, ya que se podría alargar algunos minutos el programa, con una intervención de la artista para promocionar algún tema de los de su disco "Hasta que se apague el sol", que sacó a la venta el pasado 11 de noviembre.

Además, también se espera que se produzca un encuentro con su hijo Kiko Rivera, que dará una sorpresa a su madre interviniendo a través de una llamada telefónica.

Por todo ello es por lo que hay indignación en Telecinco, donde no se comprende el por qué la tonadillera no ha querido hacer esta misma entrevista en Mi casa es la tuya. Al parecer, Isabel Pantoja no guarda muy buen recuerdo de la cadena de Vasile, y por eso no ha querido saber nada de ella.