Un concursante de un reality, condenado a 23 años por pedófilo

Si nos quejamos de la educación y las malas artes que se gastan los concursantes de los realities en nuestro país, sólo nos faltaba exportarlos a otros países. Sobre todo si son 'joyitas' como Manuel Pons Sánchez, de 46 años, uno de los muchos españoles que han participado en un talent show extranjero.

Nuestro compatriota decidió probar fortuna en 2009 en el X Factor británico, donde el mismísimo Simon Cowell, que ejercía de jurado, se deshizo en elogios hacia él tras escuchar su versión del 'With or without you'm de U2, "hey Manuel, nos gustas. No creo que nadie vaya a esforzarse más que tú".

Aunque no consiguió ganar aquel programa, sí dejó huella en el mismo, aunque, eso sí, ni Cowell ni ninguno de sus compañeros sabían quién era realmente Manuel, la realidad que han descubierto ahora, más de siete años después de aquello.

El diario Mirror ha sido quien ha publicado la verdadera historia de Manuel Pons Sánchez y que había ha sido detenido por un delito de pedofilia. Éste se produjo en 2004, cuando el español golpeó y ató a la cama a una niña, provocando en ella un desorden postraumático.

Por aquellos actos Pons Sánchez fue procesado, pero huyó a Liverpool, donde trabajó en un hospital durante diez años. El hombre, nacido en Menorca, no sólo pudo hacer vida normal, una vez que las autoridades españolas no notificaron a las británicas la condena que sobre él recaía, sino que incluso se presentó al citado programa televisivo.

Ahora, después de casi trece años desde que cometió su delito, Manuel Pons ha sido finálmente detenido gracias principalmente a la orden de arresto internacional que consiguió la madre de la menor, y unos meses después de que el detenido fuese condenado a 23 años y 6 meses de prisión por sus actos.