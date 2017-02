Bertín Osborne a José Bono: "Yo soy menos de derechas que tú"

Era una de las visitas más esperadas a Mi casa es la tuya, y José Bono no defraudó a nadie, ni a un Bertín que consiguió casi 300.000 espectadores más que los que había tenido la semana anterior con Rappel. El exministro de Zapatero reconoció hizo no sólo balance de su vida sino también de su trayectoria política, sin rehusar ningún tema.

Bono reconoció que "mi padre era falangista de pueblo, pero a mí me criticaron por llevarme bien con gente de derechas pero aprendí que la vida vale más que la política. A las personas decentes no las hace el carnet de un partido político", e incluso que "cuando mi padre murió, la policía me entregó un carnet suyo de la UGT y no lo sabía. Me dijeron que después del intento de golpe de estado se fue a afiliar al PSOE y a la organización sindical".

También recordó los tiempos en los que quería ser cura porque "yo era una persona muy religiosa. En el colegio, en preuniversitario, hicieron ejercicios espirituales y le dije al padre que si creía que tenía vocación. Él me dijo que en todos los años que llevaba, no he visto una vocación más clara", pero que el conocer la política fue lo que le hizo cambiar su camino, "yo sentía una llamada interior que me decía que dejara a mi novia, a mis padres... (...) Sin embargo, el padre provincial me dijo que me fuera a estudiar y después decidiera. Y durante la carrera entré en el PSOE y me alejé de la fe, pero siempre quedaba un rescoldo".

El político elogió sin embargo al actual Papa Francisco, pese a que el presentador le dijo que "yo tengo cierto resquemor por el tema de Venezuela, porque ha ido a bendecir a Maduro", y aquel le indicó que "bueno, tú eres de derechas", lo que no terminó de convencer a Bertín, que le precisó que "¡Pero si yo soy menos de derechas que tú!". Ante esa afirmación, sólo pudo replicar que "yo solo soy un anti una cosa: los que no son tolerantes. Los que dicen con quién te tienes que acostar, lo que tienes que comer... Yo soy intransigente con los intransigentes".

La pregunta más esperada era la de por qué había dejado de ser ministro, y Bono subrayó que "he estado diez años guardando esa respuesta. En noviembre de 2005 le dije a Zapatero que no podía ser ministro de Defensa si el Estatuto de Cataluña era el impulso a un movimiento secesionista. Me pidió que no me fuera y yo le dije que en el momento en el que las encuestas nos dieran por encima del PP y se tranquilizara la cosa de Cataluña, me tenía que aceptar la dimisión".

Otra revelación fue que "después de ganar las elecciones, me ofreció ser ministro del Interior. Y yo le dije: ¿tú crees que después del mayor atentado de la historia de España es de ser amigo ofrecerme un ministerio así? Entonces me dijo que lo de que yo quisiera. Se quedó así el asunto, me fui a Toledo y recibo una llamada del Rey en el que me comunicaba que iba a ser ministro de Defensa".

El exministro definió a Pablo Iglesias como "un tipo muy listo pero tiene ese punto de chulo y engreído", y puntualizó que "no nos reunimos Zapatero y yo a cenar con Pablo Iglesias para hacer daño a Pedro Sánchez o a Susana Díaz". Eso sí, del anterior líder del PSOE destacó que "Sánchez fue un candidato al que yo apoyé con todas mis fuerzas pero al poco tiempo pacta con Albert Rivera, luego se reúne con los separatistas, hizo amago de llegar a un entendimiento con Podemos. Allí ya me disgustó".